HSG Wetzlar: Zum Start wartet der wankelmütige HC Erlangen

Es geht für die HSG Wetzlar auswärts los, ab sofort sind derweil Eintrittskarten für alle Heimspiele der Grün-Weißen bis zum Jahresende 2022 erhältlich. Die Bundesliga-Handballer spielen am kommenden Mittwoch (7. September) gegen die Füchse Berlin erstmals in der neuen Runde in der Buderus-Arena. Anwurf ist um 19.05 Uhr. Danach folgen acht weitere Auftritte vor eigenem Publikum bis Ende Dezember, Tickets können online unter www.hsg-wetzlar.de sowie in der Geschäftsstelle der HSG Wetzlar in der Buderus-Arena erworben werden. Auch wenn noch nicht alle Termine endgültig feststehen, sind demnach auch Karten für Spiele im November und Dezember zu haben. Dann sind unter anderem Rekordmeister THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen in Mittelhessen zu Gast. Die finale Terminierung findet etwa sechs Wochen vor Spielbeginn statt. (red)