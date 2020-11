Jannik Hofmann: Zwischen Schreibtisch und Reha

Jannik Hofmann stammt aus RechtenbachIn der Jugend spielte der Linksaußen für die dortige SG, den TV Hüttenberg und die SG Pforzheim/EutingenFür den TVH war er später in der Bundesliga, der 2. Liga und der 3. Liga aktiv, ehe er im Sommer 2018 zum Erstligisten Eulen Ludwigshafen wechselte. Der ehemalige Jugend-Nationalspieler studiert an der Uni Heidelberg Grundschullehramt. Zuvor hat er bereits seinen Bachelor in Sozialer Arbeit gemacht. Er lebt mit seiner Frau Melanie, die als Hebamme arbeitet, in Mannheim. (afi)