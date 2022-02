4 min

Jannik Kohlbacher: Wetzlarer Wiedersehen in Seuchen-Saison

Der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen trifft am Sonntag in der Handball-Bundesliga auf seinen Ex-Club HSG Wetzlar. Vorab gewährt er Einblicke in sein Privat- und Berufsleben.