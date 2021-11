3 min

Kein großes Kino der HSG Wetzlar in der Messestadt

Die HSG Wetzlar muss sich in der Handball-Bundesliga erneut in der Fremde geschlagen geben. Die Niederlage in Leipzig schmerzt doppelt, weil sich der Routinier verletzt.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar