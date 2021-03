Matschke: "HSG hat noch Entwicklungsfelder vor sich"

Personalnotstand bei der HSG Wetzlar: Ohne Torhüter Till Klimpke und ohne Rückraum-Ass Stefan Cavor muss das Team in Ludwigshafen antreten. Beide laborieren an Verletzungen. Wie lange das Duo fehlt, ist noch ungewiss. Zudem verpassten Kreisläufer Anton Lindskog und Olle Forsell-Schefvert einige Trainingseinheiten und gehen leicht angeschlagen in die Begegnung. "Gut, dass nach dem Spiel erst einmal Länderspiel-Pause ist", sagt Trainer Kai Wandschneider angesichts der Personalprobleme, will aber für das Duell keine Ausreden gelten lassen: "Wir werden alles tun, um die zwei Punkte mitzunehmen." Der Ausfall von Cavor wird nun zur Chance für Ivan Srsen. Als zweite Option hat der Coach für die Auswärtsaufgabe seinen Rückraum mit drei Rechtshändern trainieren lassen. (zk)