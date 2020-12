Mehr als ein Versprechen an die Zukunft der HSG Wetzlar

Magnus Fredriksen wurde am 24. Mai 1997 im norwegischen Vestfossen geboren. Seine Mutter arbeitete als Lehrerin, sein Vater als Nachwuchstrainer im Fußballbereich. Im Alter von 16 Jahren entschied er sich in der Schule für den Sportschwerpunkt HandballVon 2017 bis 2020 trat er für Elverum Handball in der 1. norwegischen Liga an, gewann dabei dreimal die nationale Meisterschaft und spielte in der Champions LeagueIm April 2018 gab Fredriksen sein Debüt in der Nationalmannschaft, mit der 2019 Vizeweltmeister wurde. Seit Sommer 2020 ist er für die HSG Wetzlar am Ball. (zk)