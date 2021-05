Moral gezeigt, Respekt verdient, Punkte abgegeben

Glückwunsch für eine starke Leistung: Anton Lindskog und Lenny Rubin von der HSG. Foto: Gümbel

Für die Fahrt nach Flensburg muss man mit Pausen an die sieben Stunden ansetzen. Macht 14 Stunden hin und zurück. 14 Stunden Autobahn-Qual, auf die die Spieler und Trainer der HSG Wetzlar gewiss gerne verzichtet hätten. Denn klar ist: Die Chance der stark ersatzgeschwächten Domstädter beim Meisterschaftsfavoriten der Handball-Bundesliga einen oder gar zwei Punkte zu erringen, liegen ungefähr so hoch, wie die Möglichkeit in der Flensburger Förde einen Blauwal zu sichten. Und so kommt es denn auch: Die HSG, die mit Stefan Cavor und Olle Forsell Schefvert sowie Alexander Feld bis zum Saisonende auf drei Leistungsträger verzichten muss, demonstriert zwar starke Moral, bleibt aber beim 24:32 (13:13) chancenlos. Schlimmer aber wäre es gewesen, wenn das Spiel überhaupt nicht stattgefunden hätte. Aufgrund eines Corona-Verdachts bei der SG, der sich zum Glück nicht bestätigte, steht die Begegnung bis drei Stunden vor Anpfiff auf der Kippe. Bei einem Ausfall hätten die grün-weißen Akteure unverrichteter Dinge wieder abreisen müssen. Ein absoluter Albtraum. Doch das Gesundheitsamt gibt schließlich sein Okay. Wer jedoch aufgrund der Hängepartie verunsicherte Gäste erwartet, darf sich verwundert die Augen reiben. Die Wetzlarer bieten 30 Minuten lang eine grandiose Vorstellung. Der vor Selbstvertrauen nur so strotzende Lenny Rubin trifft immer wieder aus dem Rückraum und Magnus Fredriksen dirigiert das Notensemble, dass es eine Freude ist. Zwar markiert der beste Flensburger Hampus Wanne nach 21 Minuten beim 11:9 ein Zwei-Tore-Führung der SG, doch Grün-Weißen schlagen zurück und sind beim 13:13 zur Pause wieder gleichauf. Bekommt der Titelanwärter nun das große Nervenflattern? Um es vorwegzunehmen: Nein. Bis zur 43. Minute, als Rubin das 21:22 markiert, bleiben die Gäste brandgefährlich. Doch danach schwinden die Kräfte bei den Leistungsträgern. Flensburg nutzt die sich nun häufenden technischen Fehler gnadenlos aus. Rechtsaußen Steinhauser trifft sechsmal in Folge. Beim 27.22 (51:00) ist die Partie entschieden. Am Ende hat sich Wetzlar bei der 24:32-Niederlage glänzend verkauft.