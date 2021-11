Nach 26:30 in Leipzig: Spieglein, Spieglein in der Hand

Die HSG Wetzlar muss am Donnerstag (19.05 Uhr) in der Heimpartie gegen HBW Balingen-Weilstetten auf Filip Mirkulovski verzichten. Der 39-jährige Spielmacher, in dieser Saison eigentlich nur noch als Standby-Profi im Kader von Trainer Benjamin Matschke, aber weiter kaum aus der Mannschaft wegzudenken, erlitt nach Informationen dieser Zeitung am Sonntag im Handball-Bundesliga-Spiel in Leipzig einen Bänderanriss im linken Knöchel. Die medizinische Abteilung wird sicher versuchen, Mirkulovski so schnell wie möglich fit zu bekommen. Für das Spiel am Donnerstag gegen Balingen wird es aber nicht reichen. In der Messestadt gar nicht erst im Kader war Kreisläufer Felix DannerDer Abwehrspezialist musste mit einer im Training erlittenen Knieverletzung passen, die sich nach Informationen dieser Zeitung als Kapselreizung herausstellte, passen. Bei ihm könnte es mit einer Rückkehr bis zum Duell mit dem HBW klappen, zumal der 36-Jährige für die Sattelfestigkeit des defensiven Innenblocks der Wetzlarer absolut wichtig wäre. (vsch)