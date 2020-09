Nach Zuschauer-Testlauf der HSG Wetzlar bleibt eine Frage offen

Acht Tage vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Flensburg absolvieren die Handballer der HSG Wetzlar ein letztes Testspiel. Gegner der Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider am Samstag (18 Uhr) in der Rittal-Arena ist der ThSV EisenachIm Duell mit dem Zweitligisten, zu dem keine Fans zugelassen sind, müssen die Grün-Weißen nicht nur auf Kreisläufer Patrick Gempp verzichten. Kristjan Björnsen humpelte beim Erfolg am Mittwoch gegen Klassenkonkurrent Erlangen eine Minute vor Schluss verletzt vom Feld. "Es ist etwas an der Leiste", bangt Coach Wandschneider um den norwegischen Rechtsaußen, der gegen die Thüringer auf keinen Fall dabei sein wird. "Möglicherweise probiere ich noch ein weiteres Deckungssystem aus. Auf alle Fälle werde ich noch mal ein wenig experimentieren und dies vielleicht auch müssen. Denn auch Anton Lindskog ist angeschlagen", so der HSG-Trainer, der dann möglicherweise ohne ausgebildeten Kreisläufer in das Duell gegen Eisenach geht. (vsch)