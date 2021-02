Offiziell: Lindskog verlässt HSG Wetzlar im Sommer

Jetzt ist es offiziell: Kreisläufer Anton Lindskog wird die HSG Wetzlar im Sommer verlassen. Foto: Ben Volkmann

WETZLAR - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat die hartnäckigen Gerüchte um den Abgang von Kreisläufer Anton Lindskog bestätigt. Der 27-jährige Schwede, frischgebackene Vize-Weltmeister wird die Grün-Weißen im Sommer verlassen und damit ein Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende. "Anton hat uns darüber informiert, dass ihm ein Angebot vorliegt, das er nicht ausschlagen kann und er deshalb schweren Herzens die vereinbarte Ausstiegsklausel ziehen wird", erklärt HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. "Das ist natürlich ein herber Verlust für uns, denn Anton hat sich in den Jahren hier bei uns zu einem der besten Kreisläufer der Liga entwickelt. Er wird dem Team vorne wie hinter fehlen. Letztlich hat er für diesen nächsten Schritt in seiner Karriere aber auch hart gearbeitet und somit schwingt bei allem Abschiedsschmerz auch ein bisschen Stolz und Freude für ihn mit", so Seipp.

Lindskog war im Sommer 2016 von seinem Heimatverein, dem schwedischen Topclub IFK Kristianstad, zur HSG Wetzlar gewechselt. Nach einem Jahr als Backup für Europameister Jannik Kohlbacher (mittlerweile bei den Rhein-Neckar-Löwen) wurde der damals 24-Jährige die Nummer eins am Kreis der Grün-Weißen und konnte seine Leistungen in Angriff und Abwehr schnell auf Top-Niveau entwickeln. In der vergangenen Spielzeit gehörte der Familienvater auf seiner Position statistisch zu den besten Fünf der Bundesliga.

"Ich bin den Verantwortlichen der HSG Wetzlar dankbar, dass sie mir damals die Chance gegeben haben, mich in der Handball-Bundesliga zu beweisen. Es war und ist einfach eine tolle Zeit hier und deshalb ist mir die Entscheidung, meinen Vertrag vorzeitig zu beenden nicht leichtgefallen", so Anton Lindskog.

Einen Nachfolger für den Kreisläufer hat die HSG bereits gefunden: Adam Nyfjäll, der ebenfalls von IFK Kristianstad an die Lahn wechseln wird und einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Auch der 28-Jährige nutzte eine Ausstiegsklausel im Vertrag, um den Wechsel im Sommer vollziehen zu können. Nyfjäll erzielte in der vergangenen Saison 146 Ligatreffer für Kristianstad und wurde ins Allstar-Team der schwedischen "Elitserien" gewählt. Auch in der aktuellen Spielzeit überzeugt der 1,96 Meter große und 102 Kilogramm schwere Athlet, führt mit 41 Treffern derzeit die Torschützenliste der European League an, in der Kristianstad aktuell die Gruppe B vor den Füchsen Berlin anführt.

"Wir freuen uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zur HSG Wetzlar entschieden hat. Er ist ein sehr intelligenter Abwehrspieler, der in allen Systemen verteidigen kann - auch auf unterschiedlichen Positionen. Dazu bringt er die athletischen Voraussetzungen für die Bundesliga mit. Im Angriff bekommen wir einen sehr beweglichen Kreisläufer dazu, der schnell im Gegenstoß ist. Als Vize-Kapitän hatte Adam in Kristianstad eine Führungsrolle im Team. Wir erhoffen uns, dass er ab Sommer auch in unserer jungen Mannschaft Verantwortung übernimmt und so Anton auch von der Persönlichkeit her ersetzt", so Björn Seipp.

Der Schwede selbst freut sich ebenfalls auch seine neue Aufgabe. "Meine Gespräche mit den Verantwortlichen, vor allem mit dem neuen Trainer Benjamin Matschke, waren extrem positiv, was mich letztlich in meiner Entscheidung bekräftigt hat, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und nach Wetzlar zu gehen."