Patrick Gempp schuftet in der Schweiz fürs Comeback

Patrick Gempp, geboren am 13. Juni 1996 in Binningen in der Schweiz, kommt aus Weil am RheinVom dortigen ESV ging es zum TV Großwallstadt und 2017 zum Zweitligisten DJK Rimpar Wölfe. Seit Sommer 2020 spielt der Kreisläufer für die HSG Wetzlar, wo er einen Vertrag bis 2022 besitzt. Mit den deutschen Junioren wurde der ehemalige Jugendfußballer des SV Weil, dessen zwei Jahre jüngere Schwester Anna in der 3. Liga bei der TSG Eddersheim ebenfalls Handball spielt, EM-Zweiter und WM-Vierter. (red)