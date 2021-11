Philipp Müller, ein Hans Dampf in allen Leipziger Gassen

Wenn die HSG Wetzlar am Sonntag (16 Uhr) beim SC DHfK Leipzig antritt, dann will der Handball-Bundesligist von der Lahn endlich auch mal auswärts in dieser Saison etwas reißen. "Wir wollen den Gegner ärgern, am Ende im Bus sitzen und die Rückfahrt nach Mittelhessen mit Zählbarem genießen", sagt Ben Matschke. Dafür muss für den Trainer der Grün-Weißen "eine gute Kommunikation bei uns auf dem Feld herrschen. Und wir müssen in die schnelle Rückwärtsbewegung investieren. Denn Leipzig drückt aufs Tempo, angeführt von Luca Witzke", warnt Matschke speziell vor dem Jung-Nationalspieler. (vsch)