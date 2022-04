Pünktlich zum Topspiel: Auflagen bei HSG Wetzlar entfallen

Das Ende der Auflagen: Die Buderus-Arena bietet bei Heimspielen der HSG Wetzlar künftig wieder Platz für 4421 Zuschauer. Foto: Volkmar Schäfer

WETZLAR - Ab sofort gelten bei den Heimspielen des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar in der Buderus-Arena keine verpflichtenden corona-bedingten Hygiene- und Zutrittsregelungen mehr.

Die Grün-Weißen folgen damit ab dem Topspiel gegen den Tabellenführer SC Magdeburg am kommenden Sonntag (14 Uhr) der Basisschutzmaßnahmenverordnung des Landes Hessen, die am vergangenen Samstag in Kraft getreten ist. Das bedeutet, dass keine Maskenpflicht und Zutrittsbeschränkungen mehr für die Besucherinnen und Besucher bestehen. Somit wird auch kein 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) zum Zutritt mehr notwendig sein. Zudem dürfen alle 4421 Plätze in der Arena wieder belegt werden, was gewährleistet, dass alle Dauerkartenbesitzer die Partie von ihren Stammplätzen verfolgen können.

Noch wenige Karten für

das Topspiel erhältlich

"Wie seit Beginn der Pandemie folgen wir strikt den behördlichen Vorgaben und Möglichkeiten", so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. "Trotz des weitwehenden Wegfalls der Restriktionen bitten wir unsere Fans aber weiterhin darum, verantwortungsbewusst mit der Covid-19-Ansteckungsgefahr umzugehen und empfehlen in Gedränge-Situationen Abstände zu wahren und eine medizinische Maske zu tragen."

Für die Partie am Sonntag gegen den Tabellenführer sind noch Eintrittskarten im Vorverkauf im Internet und an der Tageskasse der Arena erhältlich, allerdings nur noch wenige Sitzplätze. Auch für das darauffolgende Heimspiel gegen die Füchse Berlin (Samstag, 7. Mai, 18.30 Uhr) sind bereits Tickets erhältlich.