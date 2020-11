Schmid: "Mirkulovski quält uns"

Andre "Andy" Schmid wird am 30. August 1983 in Horgen im Kanton Zürich geboren. In seiner Jugend spielt er für den RSV Luzern2004 wechselt er zu

Grasshopper Zürich in die Nationalliga A, ehe er 2007 zu Amicitia Zürich geht, wo Schmid zweimal die Schweizer Meisterschaft gewinnt. In der Saison 2009/10 tritt er in Dänemark für Silkeborg an. Dort trifft er auf Trainer Nicolaj JacobsenSchmid geht 2010 zu den Rhein-Neckar Löwen in die Bundesliga, wo er später wieder auf Jacobsen trifft. Mit den Mannheimern gewinnt er 2016 und 2017 die Deutsche Meisterschaft und holt 2013 den EFH-PokalSeit 2003 ist er für die Nationalmannschaft aktiv, bei der er ebenso wie bei den Löwen die Rückennummer 2 trägt. Schmid ist verheiratet mit einer Norwegerin und hat zwei Söhne. (zk)