Starker Start

GIESSEN (hüt). Es dauerte ein paar Minuten, bis die Mannschaft von Neu-Trainer Gennadij Chalepo und Andreas Klimpke nach nervösem Beginn in die Partie der Jugend-Handball-Bundesliga gefunden hatte und den raschen 0:2-Rückstand wieder korrigieren konnte.

HSG Hanau 21:19

Paul Geffert war es dann, der die HSG D/M beim 5:4 erstmals in Führung brachte. "Der Schlüssel dafür war auch die Umstellung der Defensive von einer 5:1-Deckung auf die 6:0-Variante, die mehr Kompaktheit und Aggressivität brachte", analysierte Kimpke.

Fortan entwickelte sich eine relativ ausgeglichene Partie, in der sich keiner der beiden Teams absetzen konnte. Die heimische HSG ging zu fahrlässig mit ihren Chancen um, hatte aber in Torhüter Max Jacob, der wegen der Verletzung von Lorenz Rinn, durchspielen musste, einen sicheren Rückhalt. So wurden die Seiten mit nur einem Tor Vorsprung für die Domstädter gewechselt.

Die HSG Hanau, die sich buchstäblich in letzter Sekunde erst für die JHBL qualifizieren konnte und in Philipp Busse (5 Tore) ihren stärksten Akteur hatte, verlor dann defensiv im zweiten Durchgang etwas den Faden, was die Hausherren ausnutzen konnten und mit 15:11 in Führung gingen. Hanau konnte zwar noch einmal auf 16:17 verkürzen, die Partie aber nicht mehr drehen. Leon Boczkowski brachte die Grün-Weißen mit seinen drei Treffern in den letzten fünf Minuten dann aber endgültig auf die Siegerstraße. "Wir sInd sehr zufrieden mit dem Auftritt und dem Sieg, der höher hätte ausfallen können, aber einfach sehr wichtig ist zum Start. Kommendes Wochenende wollen wir in Hagen nachlegen und die nächsten Punkte holen", so ein zufriedener Andreas Kimpke nach der Partie.

HSG Dutenhofen/Münchholzhausen: Jakob, Gast (2), Schäffer, Boczkowski (6/1), Deutsch, Steinmüller (2), Datz (2), Hofmann (2), Münster, Frenko, Weimer (2), Geffert (4), Müller (1), Jung

HSG Hanau: Hohenberger, Weigand, Scholl, Schierling (2), Durmic (1/), Gutknecht, Mook, Schramm (3), Schröder (2), Faust (1), Schreiber, Vazques (2/1), Schiefer (3), Busse (5)

Schiedsrichter: Halbach/Halbach - Zuschauer: 85 - Zeitstrafen: 2:6