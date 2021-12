Steffen Fäth: Die Leiden des jungen Werfers

"Wir müssen alles reinlegen und werden das auch tun." Benjamin Matschkes Worte sollen und wollen die Spieler der HSG Wetzlar an diesem Donnerstag eine weitere Glanztat in der Handball-Bundesliga folgen lassen. Mit soliden 13:13 Punkten bestückt, treffen die Mittelhessen um 19.05 Uhr in der Nürnberger Arena auf den aktuellen Zwölften HC Erlangen"Der, so der Wetzlarer Trainer, "ganz klar ein Club ist, der von seinem Potenzial ins erste Drittel der Liga gehört". Der aus Magdeburg gekommene Christoph Steinert und Simon Jeppeson ziehen die Fäden im Rückraum, am Kreis tummelt sich Sebastian Firnhaber, auf Rechtsaußen gibt es den Ex-Melsunger Johannes Sellin und im Tor das Duo Klemen Ferlin/Martin Ziemer. "Es gilt, geduldig zu spielen und mit den Kräften hauszuhalten. Die Jungs sind am Limit, es geht an die Substanz", weiß Ben Matschke, wie wichtig die Belastungssteuerung in dieser strapaziösen Saisonphase ist. Nach den Partien in Erlangen und am Sonntag (16 Uhr) zu Hause gegen Melsungen kommt erstmal ein spielfreies Wochenende auf die HSG, die in Nürnberg auf die verletzten Filip Mirkulovski und Tomislav Kusan verzichten muss, zu. (vsch)