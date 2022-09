Tibor Ivanisevic in Wetzlar: "Jedes Spiel ist ein Finale"

Jasmin Camdzic, seit 1. Juli Sportlicher Leiter, lotste den am 16. August 1990 in Mostar geborenen Serben Tibor Ivanisevic als Torwarttrainer und ausgewiesener Kenner der Handball-Szene 2018 zur HSG WetzlarDas sagt "Jasko" heute über den erfahrenen Schlussmann des VfL Gummersbach: "Tibor kam als Nachfolger von ,Benko' Buric zu uns nach Wetzlar. Wir haben damals einen Torhüter gesucht, der ein ähnliches Profil und eine ähnliche sportliche Ausbildung wie sein Vorgänger haben sollte. Er hatte beim dänischen Spitzenclub Skjern Handbold großen Anteil am Supercup-Gewinn und hat sich so in den Fokus gespielt. Wir wussten schon vorab, dass er einen sehr guten Charakter hat und er ein super Teamplayer ist. Das hat sich, als Tibor bei der HSG war, absolut bestätigt. Es ist ein Schatz, ihn im Team zu haben, menschlich top. Mit Till Klimpke, der vor vier Jahren für Nikolai Weber nachrückte und dem wir in der Bundesliga eine Chance geben wollten. hatten wir ein komplett neues Torhütergespann. Ivanisevic fühlt sich besonders bei Würfen von außen und von sechs Metern wohl. In Gummersbach akzeptiert er seine Rolle als einer von zwei Klassekeepern, der natürlich seine Spielanteile haben will." (vsch)