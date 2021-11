Till Klimpke gehört im Nationalteam die Zukunft

Mit einem Sieg und einer Niederlage ist Vit Reichl, Kreisläufer des Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg, von seinen ersten beiden Länderspielen mit der tschechischen Nationalmannschaft wieder nach Mittelhessen zurückgekehrt. Am Freitag unterlag das Team von Trainer Rastislav Trtik in der Wiener Südstadt gegen Österreich mit 30:35, am Sonntag siegte es dank der sechs Treffer von Reichl sowie überragender Leistungen ihrer Torhüter Tomas Mrkva und Simon Mizera in Brünn mit 30:21Beim Torfestival am Freitag hatte der 28-jährige TVH-Akteur viermal getroffen und zeigte sich zufrieden: "Ich habe viele Tore gemacht, weil die Zusammenarbeit mit den Rückraumspielern sehr gut funktioniert hat." (afi)