Wandschneider trotz Sieg der HSG Wetzlar im Test unzufrieden

Während Jonas Failenbach, der ehemalige Hüttenberger, wegen einer Knieverletzung noch pausieren musste, durfte Tim Rüdiger am Samstag ran. Der Rechtsaußen spielte in der zweiten Halbzeit für Zweitligist Ferndorf gegen seinen Heimatverein, die HSG Wetzlar, solide, toppte aber erst im Nachklang alles mit dem Zitat des Tages: "Ich habe gehofft, dass die Partie hier in der Wingertenstraße stattfindet. So war das die schönste Auswärtsreise, die ich je hatte. Zwei Minuten zu Fuß zum Spiel", lächelte Rüdiger, der vor Wochenfrist seinen Vertrag beim TuS um ein Jahr verlängert hat, aber bekanntlich in Dutenhofen wohnt. (red)