Wandschneider will weiter an Erfolgsstory basteln

Björn Seipp klang zufrieden, Fabian Friedrich war es auch. Sowohl die HSG Wetzlar als auch der TV Hüttenberg, die beiden mittelhessischen Handball-Aushängeschilder, haben die Lizenz für die kommende Saison in der 1. Bzw. 2. Liga anstandslos erhalten. "Wir haben Lob für unsere Unterlagen bekommen, es war ein reibungsloser Prozess", sagte HSG-Geschäftsführer Seipp am Mittwoch auf Nachfrage. "Natürlich basiert die Lizenzierung auf Planung, deshalb herrschen in diesen Pandemie-Zeiten schwierige Bedingungen. Aber die HBL weiß, dass hier vernünftige Arbeit gemacht wird", so Seipp. "Wir haben alle Rückfragen, die in dieser Sache aber auch normal sind, beantwortet und sind froh, dass das so geklappt hat", erklärte TVH-Geschäftsführer Friedrich. Lediglich Hüttenbergs Zweitligakonkurrent Wilhelmshavener HV bekam die Lizenz nur unter der Bedingung, dass die derzeit bestehende Liquiditätslücke bis spätestens zum 12. Mai geschlossen wird. Sollte dies nicht geschehen, wäre der aktuelle Tabellen-15. ein Zwangsabsteiger in die 3. Liga. (vsch)