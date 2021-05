Wandschneiders Qual bei der Wahl seines Banknachbars

Zuletzt erlebten wir die Wochen der lahmen Enten. Als lahme Enten, also "Lame Ducks", werden in den USA Präsidenten kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit bezeichnet. Im Sport verkommen Trainer, von denen klar ist, dass sie einen Verein verlassen, oftmals zur Ente. Wenn ein Verein eine solche Trennung frühzeitig verkündet, dann geht oftmals nichts mehr bei der Mannschaft. Das haben wir in der Fußball-Bundesliga zuletzt in Mönchengladbach und in Frankfurt erlebt. Binnen weniger Tage verwandelten sich da zuvor fröhlich schnatternde und hochfliegende Enten in dickes Federvieh mit viel zu viel Bodenhaftung. Dass es auch anders geht, demonstriert die HSG WetzlarUnd das seit eineinhalb Jahren. Solange schon wissen Spieler und Fans, dass Trainer Kai Wandschneider im Sommer gehen muss. Und solange schon eilt der Handball-Bundesligist von Erfolg zu Erfolg. Ein fast schon einmaliges Geschehen im deutschen Sportgeschehen. Eines, das unterstreicht, wie gut es dem erfahrenen Handballlehrer gelungen ist, aus seinen Spielern und Assistenten eine verschworene Gemeinschaft zu formen. Wandschneider ist die hochflatternde Ausnahme in der eigentlich so traurigen Regel der Lame Ducks. Mit einer Lame Duck auf der Bank wiederum wollen die Rhein-Neckar Löwen die komplette nächste Saison bestreiten. Das Handball-Spitzenteam hat ab 2022 Sebastian Hinze als Übungsleiter unter Vertrag genommen. Bis der Mann vom Bergischen HC kommt, soll der bisherige Assistent Klaus Gärtner den Chefcoach geben. Dafür, dass Gärtner wiederum zur Lame Duck im stets wilden Löwen-Käfig verkommt, spricht allerdings einiges. Denn zu viele Raubtiere bedrohen im Mannheimer Handball-Zoo die arme Ente. Karsten Zipp