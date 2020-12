WM-Verzicht: Klare Meinung der heimischen Handballer

Zwölf Punkte bis zum Jahresende: Das hatten sich Kai Wandschneider und Jasmin Camdzic, die Trainer der HSG Wetzlar, vor dem Saisonstart der Handball-Bundesliga als Ziel ausgegeben. Nach dem 36:26-Handball-Schmankerl gegen die HBW Balingen-Weilstetten darf der heimische Erstligist eine Planübererfüllung melden, wie es einst gerne die VEB-Betriebe der DDR verkündeten. 14:12 beträgt die Punkte-Ausbeute und noch stehen drei Spiele vor der WM-Pause an. Das erste bereits an diesem Donnerstag (19 Uhr) beim TBV Lemgo Lippe klingt von der Papierform her durchaus lösbar. Doch Papier ist geduldig und manchmal absolut nichtssagend. Denn in Lemgo konnte die HSG unter Wandschneider noch nie gewinnen. Eine Art von HorrorbilanzEine, die der ehrgeizige Trainer vor seinem Abschied gar zu gerne noch beenden würde. "Eine solche Leistung", so der 60-Jährige nach der Gala gegen Balingen, "wünsche ich mir jetzt auch auswärts." Und eine solche Leistung wird auch nötig sein, um beim TBV zu bestehen. Gut, dass Torhüter Till Klimpke nach seiner Verletzungspause gegen die HBW ebenso ein paar Einsatzminuten absolvieren konnten wie Außen Maxi HolstDas könnten heute in Lemgo zwei Trümpfe für Wetzlar werden, um den Angstgegner vor der Geisterkulisse in Ostwestfalen ins Reich der sportlichen Fabelwesen zu verbannen und die eigene Punktebilanz noch weiter aufzuhübschen. (zk)