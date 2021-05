Zwei neue Hiobsbotschaften für die HSG Wetzlar

Das war es mit der Saison: Alexander Feld wird der HSG Wetzlar mehrere Wochen fehlen. Foto: Ben Volkmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Gleich zwei Hiobsbotschaften erreichten am Dienstag die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar. Wie der Verein mitteilt, fallen sowohl Rückraum-Shooter Stefan Cavor als auch Spielmacher Alexander Feld für den Rest der Saison aus. Das ist das Ergebnis von eingehenden Untersuchungen bei Mannschaftsarzt Marco Kettrukat am Vormittag.

Cavor, der mit 122 Saisontoren bester Torschütze der Mittelhessen ist, hat sich eine Fraktur des Mittelhandknochen in der linken Wurfhand zugezogen. Ob dies eine Operation bei einem Handspezialisten notwendig macht, ist derzeit noch in Abklärung. Fest steht aber, dass der Montenegriner in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten kann und zirka acht Wochen pausieren muss.

Noch länger wird Alexander Feld den Grün-Weißen fehlen, der sich im Mannschaftstraining am Vortag einen Abriss der Adduktorensehne zugezogen hat. Auch hier ist eine operative Versorgung der Verletzung in Abklärung, laut Marco Kettrukat aber sehr wahrscheinlich.

Fotos Das war es mit der Saison: Alexander Feld wird der HSG Wetzlar mehrere Wochen fehlen. Foto: Ben Volkmann Mindestens acht Wochen Pause drohen Stefan Cavor nach seinem Mittelhandbruch. Foto: Florian Gümbel 2

Der aktuelle Tabellensechste der 1. Bundesliga muss damit bis zum Rest der Spielzeit gleich auf drei Stammspieler verzichten, da sich auch der Schwede Olle Forsell Schefvert notwendigerweise hat am Knie operieren lassen müssen.