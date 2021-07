Zwei Olympia-Comebacker und ein Ersatzmann für Tokio

Till Klimpke ist nur knapp an einer Olympia-Nominierung für die deutsche Handball-Nationalmannschaft vorbeigeschrammt. Was den 23-jährigen Torhüter von der HSG Wetzlar aber nicht davon abhält, der DHB-Auswahl fest die Daumen zu drücken. "Bei den Olympischen Spielen sind die besten Nationen vertreten und deswegen wird jedes Spiel eine Herausforderung. Schon in der Gruppe treffen die Jungs auf richtig schwere Gegner, aber ich traue ihnen auf jeden Fall den Schritt ins Viertelfinale zu - und dann ist alles möglich", sagt Till Klimpke, der den Sommer nun zuhause in Dutenhofen verbringen. Aber natürlich werde er die Spiele live im Fernsehen verfolgen, "sofern es die Zeitverschiebung zulässt". (vsch)