Montag, 06.04.2020 - 23:00
6 min
Arno Jung zieht nach Abschied beim TV Hüttenberg positive Bilanz
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ZUR PERSON
Arno Jung wohnt in GießenDer 62-Jährige betreibt dort das Geschäft "Punkt und Strich Papeterie und Geschenke". Vor seinem Engagement beim TV Hüttenberg war er unter anderem als Jugendkoordinator bei der HSG Wetzlar aktiv. Wenn Arno Jung nach seinen Hobbys gefragt wird, muss er grinsen: "Alles, was ich mache, mache ich mit Freude. Daher gibt es zwischen Arbeit und Hobby für mich kaum einen Unterschied." (tis)
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