Montag,
01.06.2020 - 15:00
1 min
Bundesligist HSC Coburg führt Gespräche mit Handball-Trainer Alois Mraz
Landet der in Mittelhessen bestens bekannte Trainer Alois Mraz beim Handball-Bundesligisten HSC Coburg? Zumindest soll es Gespräche zwischen den Beteiligten geben.
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