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Montag, 01.06.2020 - 15:00
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Bundesligist HSC Coburg führt Gespräche mit Handball-Trainer Alois Mraz

Landet der in Mittelhessen bestens bekannte Trainer Alois Mraz beim Handball-Bundesligisten HSC Coburg? Zumindest soll es Gespräche zwischen den Beteiligten geben.

Schon bald für einen Bundesligisten an der Seitenlinie? Der ehemalige Wetzlarer und Hüttenberger Alois Mraz soll ein heißer Kandidat beim HSC 2000 Coburg sein. Foto: Martin Weis

Schon bald für einen Bundesligisten an der Seitenlinie? Der ehemalige Wetzlarer und Hüttenberger Alois Mraz soll ein heißer Kandidat beim HSC 2000 Coburg sein. Foto: Martin Weis

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