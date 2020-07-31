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Freitag, 31.07.2020 - 09:00
6 min

Das Führungsduo des TV Hüttenberg geht getrennte Wege

Kim Martin Heeß ist bei Handball-Zweitligist TV Hüttenberg für die Außendarstellung zuständig. Zum Abschied gibt er gemeinsam mit Geschäftsführer Fabian Friedrich einen Einblick in seine Arbeit.

Tim Georg: Sportredakteur Gießen
Von Tim Georg
Sportredakteur Gießen
Verlässt den TV Hüttenberg nach einem Jahr: Kim Martin Heeß (l.), Leiter Kommunikation und Medien beim Zweitligisten. Geschäftsführer Fabian Friedrich (r.) will dessen Aufgaben künftig auf mehrere Schultern verteilen. Foto: Steffen Bär

Verlässt den TV Hüttenberg nach einem Jahr: Kim Martin Heeß (l.), Leiter Kommunikation und Medien beim Zweitligisten. Geschäftsführer Fabian Friedrich (r.) will dessen Aufgaben künftig auf mehrere Schultern verteilen. Foto: Steffen Bär

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ZUR PERSON

Kim Martin Heeß wurde 1990 in Friedberg geboren. Nach seinem Abitur machte Heeß in Jena seinen Bachelor in Sportwissenschaften und anschließend noch einen Bachelor an der Sporthochschule in KölnParallel arbeitete er als freier Journalist unter anderem beim deutschen Sportverlag. Zur Saison 2018/2019 begann Heeß seine Tätigkeit in der Social Media-Abteilung des Handball-Zweitligisten TSV Bayer DormagenEin Jahr später folgte mit dem Wechsel zum TV Hüttenberg, wo er als Leiter Kommunikation und Medien arbeitet, wieder der Umzug zurück nach Friedberg. (tig)

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