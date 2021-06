Dieudonné Mubenzem wechselt zum HSC Coburg

Im Sommer geht es für Dieudonné Mubenzem (hinten) vom TV Hüttenberg zum HSC Coburg. Foto: Steffen Bär

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Der TV Hüttenberg verliert am Saisonende einen seiner Stammkräfte. Dieudonné Mubenzem wird den Handball-Zweitligisten nach drei Jahren in Richtung HSC 2000 Coburg verlassen. Der 30-fache tschechische Nationalspieler nimmt beim künftigen Zweitligisten in Franken eine neue Herausforderung an und soll dort den langfristigen Ausfall von Jakob Knauer im rechten Rückraum kompensieren. Der TVH wiederum geht nun auf die Suche nach einem Ersatz für Mubenzem, um die entstandene Lücke auf seiner Position neben U 18-Nationalspieler Niklas Theiß zu füllen.

Tschechischer Linkshänder folgt Fuß aus Hüttenberg

"Manchmal muss man neue Wege gehen, um seine alte Klasse wiederzubekommen. Als die Anfrage aus Coburg kam und ,Dido' sofort Feuer und Flamme war, haben wir es für die richtige Lösung gehalten, dem Wunsch des Spielers zu entsprechen und einem Wechsel einzuwilligen. Zuletzt konnte er sein Potenzial leider nicht mehr ganz ausschöpfen, war dennoch als absoluter Teamplayer ein wichtiges Puzzleteil im Abstiegskampf. Ich hoffe, dass er gemeinsam mit Merlin Fuß eine gute Hüttenberger Seite in Coburg bildet", so Florian Laudt, der gemeinsam mit Andreas Scholz die sportliche Leitung beim TVH innehat.

"Ursprünglich hatten wir unsere Personalplanung bereits abgeschlossen, doch mit dem langfristigen Ausfall von Jakob Knauer hat sich das sozusagen über Nacht geändert. Zum jetzigen Zeitpunkt eine gute Personalie zu finden, ist alles andere als einfach. Und deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir hier in enger Absprache eine für alle Seiten gute Lösung gefunden haben", ließ HSC-Geschäftsführer Jan Gorr verlauten.