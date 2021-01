Dominik Mappes und der TV Hüttenberg: Rückkehr mit Anlauf

Geschäftsführer Fabian Friedrich: "Es erfüllt mich mit großem Stolz, Dominik wieder in unseren Reihen zu wissen. Dass er sich seinem Heimatverein wieder anschließt, ist für uns in jeglicher Hinsicht ein riesiger Schritt Richtung Zukunft des TVH. Die damalige Verabschiedung nach dem Abstieg aus der Bundesliga war unfassbar emotional im gesamten Umfeld, was mir aufgezeigt hat, wie wichtig ein Spieler wie Dominik (nicht nur sportlich) für Hüttenberg ist. Mit der Verpflichtung legen wir den Grundstock für unser Projekt und die Ausrichtung in den nächsten Jahren. Gerade für unsere noch jüngeren Spieler wird Dominik eine große Bereicherung sein. Bei der damaligen Verabschiedung war mir klar, dass ihm die Türen bei uns in Hüttenberg offenstehen werden und wann immer er will, wieder zurückkehren kann."

Sportlicher Leiter Florian Laudt: "Wir freuen uns sehr, dass wir ,Do' wieder zurück in die Heimat lotsen konnten. Es ist ein absoluter Königstransfer für uns. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den verlorenen Sohn zurückzuholen und wir hoffen, dass er uns auch in Zukunft mit seinen starken Stemmwürfen, seiner Spielintelligenz, mit seinen Fähigkeiten der "Go-to-Guy" zu sein, unterstützen wird und dafür sorgt, dass unsere junge Mannschaft sich an seiner Seite entwickeln kann." (red)