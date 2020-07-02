Donnerstag,
02.07.2020 - 05:30
2 min
Ehemalige Spitzenhandballer Laudt und Scholz kehren zum TV Hüttenberg zurück
Der TV Hüttenberg begrüßt mit Florian Laudt und Andreas Scholz zwei ehemalige Leistungsträger zurück in den eigenen Reihen - jedoch nicht als Spieler, sondern in neuer Funktion.
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