Ein Japaner für den TV Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hüttenberg (red). Handball-Zweitligist TV Hüttenberg vermeldet einen Neuzugang: Vom klassenhöheren HSC 2000 Coburg wechselt Ryuga Fujita, Spitzname Rudi, zum Turnverein aus Hochelheim und Hörnsheim. Der TVH leiht den Japaner, der am Montag beim inoffiziellen Trainingsauftakt bereits am Leistungstest teilgenommen hat, für zwei Jahre aus.

In Deutschland spielte Fujita, der bereits vor der Corona-Pandemie in Hüttenberg ein Probetraining absolvierte, beim SC DHfK Leipzig II, zuvor war er in Dänemark aktiv. Bei seinem neuen Club erhält er die Rückennummer 11.