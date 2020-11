Emir Kurtagic kehrt an seine Ex-Wirkungsstätte zurück

Kehrt mit seinem neuen Club nach Mittelhessen zurück: Emir Kurtagic. Foto: Martin Weis

WETZLAR/LÜBBECKE - Wetzlar/Lübbecke. Emir Kurtagic ist an diesem Vormittag nicht erreichbar. Training, natürlich. Die 190. Einheit in den vergangenen knapp vier Monaten. Für magere vier Spiele seit dem Saisonstart der 2. Handball-Bundesliga Anfang Oktober. "Klagen hilft nichts. Wir sind Profis und fokussieren uns von Match zu Match", erklärt der Trainer des TuS N-Lübbecke, der mit den Ostwestfalen am Freitag (19.30 Uhr, Rittal-Arena) zu seinem ehemaligen Club TV Hüttenberg zurückkehrt. Von Match zu Match? Der 40-Jährige relativiert seine Aussage. Denn: "In Zeiten von Corona denke ich eigentlich nur von Tag zu Tag."

Emir, erst Hamburg, dann Bietigheim, nun Aue: Corona-Infektionen beim Gegner haben dazu geführt, dass Ihr Club erst eines von vier Heimspielen austragen konnte. Sollte die Saison nicht ab-, zumindest aber unterbrochen werden?

Fakt ist, dass wir Corona nicht im Griff haben und deshalb Spieler wie Vereine gefordert sind, aufzupassen und sich an die Regeln zu halten. Dann überwinden wir die Krise. Es geht aber nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Ich bin ein klarer Gegner einer Unterbrechung. Wir waren bereit, unser Hygienkonzept hat bisher gewirkt.

VISIER AUFMACHEN Vor dem Duell schielt Frederick Griesbach etwas neidisch auf den sowohl in der Breite als auch in der Spitze topbesetzten Kader des TuS N-Lübbecke"Wenn man sich das Aufgebot des Gegners anschaut, dann unterstreicht das den Anspruch, dass man in Nettelstedt aufsteigen möchte. Wahrscheinlich könnte Emir mit zwei Mannschaften um den Titel mitspielen", schmunzelt der Trainer des TV Hüttenberg"Um gegen den TuS zu bestehen, brauchen wir ein gutes Tempospiel und müssen blitzschnell umschaltenEs klingt zwar abgedroschen, aber in der aktuellen Situation rund um Corona ist wirklich alles möglich", ist sich Griesbach sicher. Personell musser weiterhin auf die Langzeitverletzten Stefan Kneer (Rücken) und Moritz Zörb (Schulter) verzichten. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des angeschlagenen Spielmachers Hendrik Schreiber"Wir müssen das Visier aufmachen. Es gibt nichts zu verlieren, dafür aber jede Menge zu gewinnen", so Griesbach. (niha)

Die Handballer erwecken zur Zeit den Eindruck, die Runde auf Gedeih und Verderb durchziehen zu wollen. Tut sich Ihr Sport damit einen Gefallen?

Schlagzeilen in den Medien, teilweise durch uns Sportler selbst produziert, tragen nicht dazu bei, dass das Ansehen steigt. Aber wir alle dürfen nicht vergessen, dass in der ersten und zweiten Liga rund 1000 Arbeitsplätze hängen. Ich möchte meine Kraft und meine Energie in den Handball einbringen und alles andere denjenigen überlassen, die etwas davon verstehen. Wir sollten in der Pandemie auf die Experten hören.

Wie stehen Sie zu Europapokal-Reisen quer über den Kontinent oder der Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten?

Bis zur WM sind es noch fast zwei Monate hin. In dieser Zeit kann noch viel passiern, viel natürlich auch zum Guten. Die Nationalmannschaft ist das handballerische Aushängeschild eines jeden Landes. Das sollten wir nie vergessen.

Wie ist die Corona-Situation in Ihrer bosnischen Heimat?

Meine Eltern leben in Sarajevo in einer quasi selbst auferlegten Quarantäne. Sie passen sehr auf sich auf, denn sie befinden sich in einem Land, in dem die Menschen, ich will es mal vorsichtig formulieren, nicht unbedingt so auf ihre Regierungsvertreter und Mediziner hören, wie es die Leute hier in Deutschland tun. Ab 20 Uhr dürfen die Menschen nicht mehr auf die Straße, anders geht es in Bosnien-Herzegowina offenbach nicht.

Punktverlust in Dormagen, Niederlage gegen Dresden: Sind 5:3-Punkte aus bisher nur vier Spielen in Ordnung für Ihre Mannschaft?

Bei drei Auswärts- und nur einem Heimspiel: Ja! Die Niederlage gegen Dresden war ein Ausrutscher, der einer neu zusammengestellten Mannschaft immer mal passieren kann. Beim Remis in Dormagen hatten wir echt Pech mit einem Siebenmeter gegen uns in den Schlusssekunden. Insofern ist alles in Ordnung.

Kommt dem Duell bei Ihrem alten Verein TV Hüttenberg schon früh in der Saison vorentscheidende Bedeutung bei?

Eine Meisterschaft ist nach meinem Kenntnisstand noch nie nach fünf Spieltagen entschieden worden. Ich weiß, was uns beim TVH erwartet. Die werden kämpferisch alles geben, und wir müssen dagegenhalten.

Ist der Aufstieg für einen ehemaligen Europapokalsieger Pflicht?

Unser Anspruch ist es, möglichst weit oben mitzumischen. Natürlich wollen wir mittelfristig wieder in die Bundesliga zurückkehren, dazu sind wir auf einem richtig guten Weg. Unsere Aufstiegschance ist da, der Kader ist breit und hat eine hohe Qualität. Um den Aufstieg mitzuspielen, ist ein durchaus realistisches Vorhaben und kein Traum.

Das Interview führte

Alexander Fischer.

Zur Person: Emir Kurtagic begann seine Trainerkarriere 2008 als Assistent von Sead Hasanefendic beim VfL Gummersbach. Danach wurde er Chefcoach der Oberbergischen, trainierte ab Oktober 2017 als Nachfolger von Adalsteinn Eyjolfsson den TV Hüttenberg und seit Sommer 2019 als Nachfolger von Aaron Ziercke den TuS N-Lübbecke. Der 40-Jährige aus dem bosnischen Sarajevo ist verheiratet mit Banu. (afi)