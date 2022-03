Erstes Hüttenberger Nachholspiel terminiert

Mögliches Zwei-Punkte-Geschenk für den Trainer: Johannes Wohlrab trifft mit dem TV Hüttenberg an seinem Geburtstag auf den TuS Ferndorf. Foto: Jenniver Röczey

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Das abgesagte Auswärtsspiel von Handball-Zweitligist TV Hüttenberg beim TuS Ferndorf ist neu terminiert wurden. Die Blau-Weiß-Roten treffen nun am Mittwoch, den 11. Mai (19. 30 Uhr), in der Sporthalle Kreutzal auf den derzeitigen Tabellen-19.

Geburtstagsgeschenk für

TVH-Trainer in Ferndorf?

Das ursprünglich für den 19. Februar angesetzte Duell bei den Ferndörfern musste aufgrund zahlreicher Corona-Fälle im Team des TVH verlegt werden. Nun hoffen Niklas Theiß, Hendrik Schreiber und Co., ihrem Trainer Johannes Wohlrab an dessen Geburtstag ein Geschenk in Form von zwei Auswärtspunkten machen zu können.

Für die beiden ebenfalls ausgefallenen TVH-Partien zu Hause gegen die Eulen Ludwigshafen sowie den HSC Coburg wurde noch kein neuer Termin gefunden. "Wir versuchen die noch ausstehenden Nachholspiele schnellstmöglich zu terminieren, sodass unser Trainerteam, unsere Partner und Fans Planungssicherheit erhalten", wird TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich in einer Pressemitteilung zitiert.