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Mittwoch, 01.07.2020 - 14:30
6 min

Frederick Griesbach - außergewöhnlicher Handball-Trainer mit klugen EInsichten

Frederick Griesbach, seit einem Jahr Trainer des Handball-Zweitligisten TV Hüttenberg ist ein interessanter und interessierter Gesprächspartner - auch wenn es inhaltlich über seine Sportart hinausgeht.

Von Karsten Zipp
Jubeln ja, im Mittelpunkt stehen nein: Frederick Griesbach ist ein gewiss außergewöhnlicher Handball-Trainer. Foto: Steffen Bär

Jubeln ja, im Mittelpunkt stehen nein: Frederick Griesbach ist ein gewiss außergewöhnlicher Handball-Trainer. Foto: Steffen Bär

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ZUR PERSON

Frederick Griesbach wird am 13. Februar 1989 in Stuttgart geboren. Mit dem TSB Heilbronn-Horkheim spielt er später in der 3. Handball-Liga. Der Rechtsaußen beendet bereits mit 27 Jahren seine Spielerkarriere und wird TrainerÜber die Stationen SV Remshalden (4. Liga) und VfL Pfullingen (3. Liga) gelangt er schließlich zum Zweitligisten TV HüttenbergGriesbach hat Physik und Sport für Lehramt studiert. Der bekennende Schwabe ("Ich bin sehr heimatverbunden und das verbindet mich, glaube ich, wiederum mit den Mittelhessen, die das ja auch sind.") mag Maultaschen und Spätzle. (zk)

ETIlVR1uoz4toJy0VTEyovOmL2u3LKW6MJ4tFTSupzIhVUIhMPOxMKVtoJSln2ShqTIhVRWlnJkfMFOxMJ5eqPOiMzMyozg1ozEcMlO2nJIfVZB8LzIlVUAcL2tfVUAynJ4tIzIlnTSfqTIhVUIhMPOmMJyhMFOOpzWynKDtozSwnP4tI2yyVTgioJ10VTIcovOdqJ5aMKVtGJShovjtMTIlVT5yqFOcovOxMKVtraqynKEyovOZnJquVTymqPOgnKDtLJWaMKciL2g0MJ4tFTShMTWuoTjgHUWiMzymVTS1pljtMTyyVUEynJkmVZBxoUEypvOuoUZtnJulVZBpLaIhM3AfMJy0MKVtp2yhMQ8tI2yyVToQiTulqPOgLJ4tMJyhVSEyLJ0tj7kvMKWbLKIjqPO6qJ0tEKWzo2kaClNvF2IcozIlVUqynpBsVTSfoTImYPOeMJyhMKVtn2ShovOuoTkyplVfVTkuqKEyqPOUpzyyp2WuL2umVRAlMJEiVUIhMPOypzgfj6ElMJ5xVToQiTq0VTIlVTShBvNvI2IlVUsQiUWxMFOyplOgnKVtMTIhovOuqJAbVTSvn2S1MzIhYPO3MJ5hVTywnPOuoUZtZmRgFfBxnUWcM2IlVUAuM2HfVTywnPO3MJaQalO1ozDtn2ShovOuoTkyplOvMKAmMKVtLJkmVTybpw8vVREypvOALJ5hVToQiTufqPOmnJAbVTSfplOHMJSgpTkurJIlYvOIozDtMTSmVUqcoTjtoJShVTyboFOmL2uiovOuoTkynJ4tMTImnTSfLvOaoTS1LzIhYPO3MJyfVTyboFOToT9mn2IfovO6qKEcMJMmqPO6qKqcMTIlVUAcozDh
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TV Hüttenberg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Hüttenberg Rechtenbach
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