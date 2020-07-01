Mittwoch, 01.07.2020 - 14:30
6 min
Frederick Griesbach - außergewöhnlicher Handball-Trainer mit klugen EInsichten
Von Karsten Zipp
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ZUR PERSON
Frederick Griesbach wird am 13. Februar 1989 in Stuttgart geboren. Mit dem TSB Heilbronn-Horkheim spielt er später in der 3. Handball-Liga. Der Rechtsaußen beendet bereits mit 27 Jahren seine Spielerkarriere und wird TrainerÜber die Stationen SV Remshalden (4. Liga) und VfL Pfullingen (3. Liga) gelangt er schließlich zum Zweitligisten TV HüttenbergGriesbach hat Physik und Sport für Lehramt studiert. Der bekennende Schwabe ("Ich bin sehr heimatverbunden und das verbindet mich, glaube ich, wiederum mit den Mittelhessen, die das ja auch sind.") mag Maultaschen und Spätzle. (zk)
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