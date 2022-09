3 min

Für den TV Hüttenberg wird es auch zu Hause Zeit zu siegen

Für den Handball-Zweitligist aus dem Handkäsdorf lief es in der noch jungen Saison auswärts bislang wie am Schnürchen. Am Samstag soll es gegen die Wölfe Würzburg daheim klappen.

Von Nico Hartung