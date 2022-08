Geschäftsführer Fabian Friedrich verlässt TV Hüttenberg

Nach der Saison 2022/23 nicht mehr als Geschäftsführer des TV Hüttenberg tätig: Fabian Friedrich Foto: Steffen Bär

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Handball-Zweitligist TV Hüttenberg muss sich auf die Suche nach einem neuen Geschäftsführer begeben. Der bisherige TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich scheidet auf eigenen Wunsch nach fünf Jahren zum Ende der Saison 22/23 aus. Der 33-Jährige übernahm nach einem Jahr als Geschäftsstellenleiter 2018 das Amt des Geschäftsführers von Lothar Weber. Friedrich manövrierte den TVH durch die schwierige Pandemie-Zeit, kreierte neue Strukturen bei den Blau-Weiß-Roten, jedoch äußerte der gebürtige Vollnkirchener frühzeitig den Wunsch der beruflichen Umorientierung, um dem Verein bei der Suche und Einarbeitung seines Nachfolgers unterstützend zur Seite stehen zu können.

Im August 2017 Übernahm Fabian Friedrich die Geschäftsstellenleitung bei der Hüttenberger Handball Marketing GmbH und war zunächst mit zahlreichen Aufgaben in der Spieltagsorganisation betraut. Mit dieser Empfehlung wurde der gelernte Fitnessökonom ein Jahr später zweiter Geschäftsführer neben Lothar Weber, ehe der damals 30-Jährige die Geschicke auf der Kommandozentrale gänzlich übernahm. "Fabian hat das Amt von mir in einer sehr schwierigen Phase unter anderem durch die Corona-Pandemie mit den vielen administrativen Aufgaben übernommen. Alle Clubs haben ums "Überleben" gekämpft und hierfür sehr viel Zeit und Herzblut investiert. Fabian hat einen guten Job gemacht und auch viel Neues auf den Weg gebracht. Es wird sicher nicht einfach, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und viel Glück", so Lothar Weber, der über 30 Jahre das Amt des TVH-Geschäftsführers innehatte.

"Für mich geht spätestens zum Saisonende ein Kapitel zu Ende, welches lehrreicher nicht hätte sein können. In den letzten Jahren habe ich sehr viele Erkenntnisse mitnehmen dürfen, wofür schon heute Lothar Weber, Martin Volk und Heiko Czech, welche mich seinerzeit nach Hüttenberg geholt haben, ein riesiges Dankeschön gilt. Da mir die Zukunft des TV Hüttenbergs sehr am Herzen liegt, werde ich bis zum letzten Tag maßgebliche Weichen für die nachfolgende Ausrichtung stellen. Meine Entscheidung, den Verein nach fünf Jahren zu verlassen und mich beruflich außerhalb des Sports umzuorientieren, wiegt schwer, jedoch blicke ich voller Vorfreude auf das Weiterführen des von mir angestoßenen Projekts. Ich sehe den TV Hüttenberg mit diesem hohen Identifikationswert auf einen sehr guten Weg und diesen Weg werde ich bis zuletzt bestmöglich unterstützen", wird der im kommenden Sommer scheidende Friedrich in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.