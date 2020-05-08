Freitag, 08.05.2020 - 18:00
4 min
Handball: Am 22. Januar 1972 feiert TV Hüttenberg Rückkehr in die Bundesliga
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
CTV+FZB8qUEyozWypzphCP9vCvNvFZB8qUEyozWypzptnJ0tFTShMTWuoTkbnJ1gMJjvVP0tMTSmVTquLvOyplOcovOxMKVtIzIlM2ShM2IhnTIcqPOxMKZtj7MzqTIlMJ4hVSc1oTI0raDtraqynFOALJjtnJ4tMTIlVTkuqJMyozEyovORMJguMTHfVTSfplOxMJ4tDzkuqF1KMJaQal1Fo3EyovNlZQRkVUIhMPNlZQR3VTEypvOGpUW1ozptnJ4tMTyyVQRhVRW1ozEyp2kcM2RtM2IfLJ5aYvORnJHtj6EfqTIlMJ4tH2IgMKA0MKVtMKWcoz5ypz4tp2ywnPOhLKGQiUWfnJAbVTShVSElLJyhMKWzqJAbplOFqJEioTLtH3OyozqfMKVfVTEyp3AyovOGo2uhVRuipaA0VUIhMPOxnJHtqzIlp2Abq29lMJ5yVRqyoJIcoaAwnTSzqPOuqKZtITIuoFO1ozDtEzShpljtMTyyVTEyovOQoUIvVTS1plOxMJ4tG3W0p3EynJkyovOVj7MloaAbMJygVUIhMPOVo2AbMJkbMJygVTyhVTEyovN3ZTIlVUIhMPOzpfB8nTIhVQtjMKVtFzSbpzIhVUOlj6EaqTIhYt==
EKZtq2SlVTIcozHtMKWzo2kapzIcL2uyVZBRpzRtMTIlVRuuozEvLJkfMKVtLKImVTEyoFOVLJ5xn8Bxp2EipzLfVTEcMFNkBGL4VT1cqPOQo2SwnPOXo3AcpPOAnJkeo3McLlO1ozDtMTImp2IhVRIcozoQiTulqJ5aVTEypvOdqJqip2kuq2ymL2uyovOVLJ5xLzSfoP1GL2u1oTHtnJulMJ4tDJ5zLJ5aVT5unT0tqJ5xVTSgVQVlYvOXLJ51LKVtZGx3ZvOcnUWyovOypaA0MJ4tFZB2nTIjqJ5eqPOypzkyLzIhVUAioTk0MF4tDJ4tnzIhMJ0tITSaVTqyq2ShozIhVTEcMFOVj7k0qTIhLzIlM2IlYPOcoac3nKAwnTIhVUElLJyhnJIlqPO2o24tHaIxo2kzVSAjMJ5aoTIlYPOxLKZtraqynKEyVRS1MaA0nJIap3AjnJIfVUc1pvNkYvOPqJ5xMKAfnJquVTWynFOxMKVtISAUVR/Qa3qynJjtoJy0VQRlBwxtXQH6AFxtqJ5xVTMynJIlqTIhVTShp2AboTyyj59yozDtLKImM2IfLKAmMJ4tMTyyVSYQiTAen2IbpvOcoaZtFTShMTWuoTjgG2WypzuuqKZhVRIhMTIlM2IvozymVQRlBwx/VREuplObj7MlqPOmnJAbVT5uL2ttMJyhMKVtDJW3MJulp2AboTSwnUDtLJ4fVTEcMFOmnJAbVTEuoJSfplOcovOxMKVtH3OipaEbLJkfMFOPnJI0nJqbMJygVTIlMJyaozI0VTuuLzIhVT11p3A0MF4tH28tq2SlVTImVUEuqUCQcTAboTywnPjtM2ShrvOcoFOUMJqyoaAuqUbtraIgVTIlp3EyovORqJIfoPOynJ5yVSqiL2uyVUc1qz9lYvORLFObLKE0MFOxMKVtISMVVTEyovOUMJqhMKVtLKImVTEyoFOZqJE3nJqmLaIlM2IlVSA0LJE0qTIcoPOgnKDtZwL6ZGxtLKImVTEypvOjpz9jpTIhqz9foTIhVTuynJ1cp2AbMJ4tFTSfoTHtM2IzMJq0YvOIoFOhqJ4tMJyhMFOyoaEmL2uynJEyozEyVTElnKE0MFOPMJqyM251ozptraHtqzIloJIcMTIhYPOgqKAmqTIhVTEcMFOALJ5hMJ4tqJ0tF2SjnKGQcT4tF2SloP1VMJyhrvOUoTS1oFOuqJAbVSAjnJIfVR51oJ1ypvO6q2IcVTygVSAwnUquLzIhoTShMPOzj7klVUAcL2ttMJ50p2AbMJyxMJ4h
ETyyVZB2paEfnJAbMFODpzImp2HtoJSwnUEyVTEcMFOVj7k0qTIhLzIlM2IlVTgfMJyhMKVfVTSfplOmnJHtnJ4tI2yln2kcL2ueMJy0VUqupzIhYvNvG8Bsq2IcoPO2MKWzj7kaqPQQiTWypvOxnJHtnTSloJ9hnKAwnTIlMFO1ozDtLzImp2IlMFOALJ5hp2AbLJM0VvjtMTIlVSEJFPObLJWyVT1cqPOAo29lYPOPLKW0nTIfoJI5VUIhMPOGpTIhM2kypvOdqJ5co3VtMTSaMJqyovOhqKVtVzElMJxtj7kvMKWxqKWwnUAwnT5cqUEfnJAbMFOGpTyyoTIlVvOuqJM6qJWcMKEyov4tFJ4tMTIlVSEuqPO3LKWyovOxMKVtqJ5aLKWcp2AbMFOFj7kwn3WuqJ1un3EyqKVtFaIfnKImVR1io3VfVUMipvOxMKVtH2Scp29hVQR5AmRiAmVtqz9hVTEyovOUpzSmp2uipUOypaZtJfB8pzywnPOhLJAbVR1cqUEyoTuyp3AyovOaMKqyL2umMJk0YPOxMKVtLKImVRM1oTEuVTqyn29goJIhMFOFMJqcp3AyqKVtHTI0MKVtDzSlqTuyoT1yrFOuoUZtqzIloZBxozqypaEypvOOpz0tMTImVRAiLJAbMKZtp293nJHtFaIhM25uqTyiozSfp3OcMJkypvOVo3WmqPOGpTIhM2kypvO0pzSaMJ5xMFOGj6E1oTIhYvORo2AbVUMipvNkBQNjVTIhqTu1p2yup3Ecp2AbMJ4tJaImL2uuqJIlovNgVTEupaIhqTIlVUcunTklMJywnTHtDJ5bj6EhM2IlVTEypvOUj6EmqTHtYFOcovOPnJI0nJqbMJygVUq1L2umMJ4tLKIwnPOxnJHtLJ5xMKWyovOVj7k0qTIhLzIlM2IlVRc1ozqmVTIcovO3MJy0MKWyplOALJjtj7kvMKVtp2ywnPObnJ5uqKZh
FfB8pzqyovOJj7MfpTIfYPOGqTIzLJ4tH2AbnJAeMKEuoabtqJ5xVSqioTMaLJ5aVRkiq2SeVTWcoTEyqTIhVTEuplORMJMyoaAcqzWioTk3MKWeYPOuovOxMJ0tp2ywnPOxnJHtG8Bsq2IcoTIlVT5uL2ttnJulMJ0tHzSeMKEyoaA0LKW0VTEcMFOnj6EbozHtLKImLzymp2IhYvNvDzIcoFNjBwDtp2SbVTImVTGQiUA0MKVtLKImVvjtoTS1qTI0MJ4tHaIxo2kzVSAjMJ5aoTIlplOypaA0MFOvnJkuoaccMKWyozEyovOKo3W0MFOhLJAbVQLjVR1coaI0MJ4tFTShMTWuoTjgH2Abq2Ilp3EupzWynKDhVRyhVTEypvOHLKDtoTyyMvOyplOuozoQcT5aoTywnPOeoTSlVTyhVSWcL2u0qJ5aVTEypvOVLKImnTIlpzIhYvOHH0pgF2IypTIlVRWinT4tMKW3nJImVTEyovOGMJyhMJ4tLJkfMKWxnJ5aplOynJ5yovOPj6ElMJ5xnJIhp3DfVTyhVTEyoFOypvOynJ5yVSAwnTyyMUAlnJAbqTIlMJ50p2AbMJyxqJ5aVUAiVTkuqKEmqTSlnlOepzy0nKAcMKW0MFjtMTSmplOypvOzj7klVUc3MJxtGJyhqKEyovO2o20tEzIfMPOgqKAmqTHhVREypvOHIxttqzIln8B8pac0MFOcovQQaTWypacunTjtLKIzVQV6APjtMJuyVR5ipzWypaDtDzSwnPOmMJyhVTIlp3EyplOjMKWmj7MhoTywnTImVRqfLJ56oTywnUDtMTImVRSvMJ5xplOmMKE6qTHhVPWWL2ttM2kuqJWyYPOcL2ttnTSvMFOcoaAaMKAuoKDtqzyypvOGnJIvMJ5gMKEypvOaMJuuoUEyovVfVUAuM3DtMTyyVT51pvNkYQp4VR1yqTIlVTqlo8BsMFOBqJ1gMKVtMJyhplOxMKVtFZB8qUEyozWypzqypvObMKI0MF4tETyyVSOlMKAmMFOmpUWuL2ttqz9hVUc3MJxtpTSlnJIlqTIhVSA0pzSzq8B8pzMyovOxMKZtJzIlLzIlqKZfVTEyovOHpzScozIlVSW1MT9fMvOGpTIhM2kypvNvozS0j7kloTywnPOhnJAbqPOgnKDtIzyxMJ9mqUIxnKIgYPOmo25xMKWhVT1cqPOynJ5zLJAbVTqyoJSfqTIhVRWcoTEypz4tqJ5xVRglMJymMJ4tLJ4tMTIhVSA0MJkfMJ4fVUqiVTEypvOUMJqhMKVtoJIcp3DtnTyhq2ylMaDfVUEipPOynJ5aMKA0MJkfqPObLKDvYPOmolOPLJAbVTcyqUc0YPN0BPOXLJulMFOxLJ5uL2thVPWSpvO3LKVtMJyhVR1ynKA0MKVtMTIlVRShqTy6nKOuqTyiovVfVTAbLKWun3EypzymnJIlqPOKo2kzM2ShMlOZo3qunlOmMJyhMJ4tITIuoJgioTkyM2IhYvNvEKVtq2SlVT1cqPOmMJyhMJ4tHTSlLJEyovjtMTSlqJ50MKVtMJyhnJqyVTqynTSfqTIhMJ4tEaWynJIhYPOyoaEmL2uynJEyozDfVTEup3Ztq2ylVTuypzShM2Ieo21gMJ4tqJ5xVUMipzWynJqyrz9aMJ4tp2yhMPVfVTkiLaDtFT9lp3DtH3OyozqfMKVtMTIhVSAwnTk1p3AgLJ5hVT5iL2ttnTI1qTHhVRWuL2ttLKMuozAcMKW0MFOcovOxMKVtraqynKEyovOVLJkvrzIcqPjtLJkmVTEcMFOULKA0M2IvMKVtLzIcoFN4BwLtoz9wnPOynJ5gLJjtoJy0VUc3MJxtIUWyMzMypz4tqz9lozHtoTSaMJ4fVUc1oFOmL2ucMKVtqJ7QiTWypaqcozEvLKWyovOFj7kwn2uuoUDh
Iz9lozHtq2yyMTIlqJ0tnTSeqTHtMKZtraqupvOvMJxtGJ9ipvjtMT9wnPOxLJoQiUVtLzI3nJImVRWupaEbMJkgMKxtoJy0VTElMJxtqzIlq2ShMTIfqTIhVSAcMJWyoz1yqTIlovOmMJyhMFOBMKW2MJ5mqZBxpzgyYvNvIJ5xVTywnPO3LKVtoJIcozImVSqcp3AyoaZtnJ4tMTyyp2IlVSOupaEcMFOuqJAbVTquoabtM3I0Vvjtp2SaqPOKLJk0MKVtET9hYPOxMKVtqz9lVTSfoTIgVTyhVTEypvOGL2ufqKAmpTuup2HtMTyyVRoQcTEyovOcovOxMKVtG2MzMJ5mnKMyVUciMl4tH3QQcUEyp3EyoaZtLJkmVRWuL2ttraIgVUc3MJy0MJ4tGJSfVTIcozIhVSAcMJWyoz1yqTIlVTIhqUAwnZBxpzM0MFO1ozDtMTIlVUAyL2umMzSwnTHtIT9lp2Abj7k0rzHtFT9lp3DtH3OyozqfMKVtLKIzVTEypvOUMJqyoaAynKEyVTEyovOHpzIzMzIlVUc1oFNkZwb5VTIlrzyyoUDtnTS0qTHfVUqupvOxnJHtGJImp2HtM2IfMKAyovNgVUIhMPOxMKVtISMVVUc1pfB8L2ftnJ4tGTyaLFOynJ5mYvNvI2ylVUqupzIhVTS1MvOxMJ4tMJyhrzIfozIhVSOip2y0nJ9hMJ4tLzImp2IlVTWyp2I0raDfVR/Qa3qynJjtn29hoaEyVT5cL2u0VUAiVT9zqPOuqKA3MJAbp2IfovO1ozDtq2SlVT1cqPOxMJ4tF3YQcTM0MJ4tMaYQiTuypvOuoFOSozEyVvjtp2SaqTHtMTIlVTyhraqcp2AbMJ4toTIcMTIlVUMypaA0o3WvMJ5yVSElLJyhMKWzqJAbplOFqJEioTLtH3OyozqfMKVtnJ0tGzSwnTquozphVREcMFOPoUIgMJ4fVTEcMFOxnJHtE2SmqTqyLzIlVUMipvOxMKVtDzIaMJqhqJ5aVToQiUVtnJulMFOAMJymqTIlp2AbLJM0VTyhVTEypvOFMJqco25uoTkcM2RtH8B8MPOypzuuoUEyovObLKE0MJ4fVUMypaqyoTg0MJ4tp2AbozIfoP4tEfB8pvOxnJHtFZB8qUEyozWypzqypvjtITy0MJk0pfBxM2IlVTygVSCQiTE3MKA0MJ4fVTWyM2ShovOxMKW3MJyfVTIcovOTMJyypz1upzS0nT9hYPOuovOxMJ4tp2ywnPOxnJHtHUWiqTSao25cp3EyovO2o24tMJyhp3DtraIgVSEynJjtLzImp2IlVTIlnJ5hMKWhVTSfplOuovOxLKZtE2ImL2uynTIhVTS1MvOxMJ0tDzyyqTyanTIcoJIlVSOupzgyqUDh
GJShMaWyMPOKMJWypvNbGl1Ho246VPWOLvObMKI0MFOvnJ4tnJAbVToQiUVtMKIwnPOxMKVtFTIlpvO2o24tGJShplNhYv4vXFOgLJAbqTHtp2IcozIhVSW1MvOuoUZtVx3QcTEwnTIhVToQiUVtLJkfMKZvVRIbpzHtqJ5xVT9lM2ShnKAcMKW0MFOho2AbVToQiUVtMTIhVUAjj6E0MJ4tDJWyozDtMTIhVR9vMKWeoTIyozIlVSAjnJIfoJShoaA6qJphVREypvOvMJqfMJy0MKEyVTEcMFOmqUWunTkyozEyovOGnJIaMKVtoJy0VSOuqJgyovO1ozDtIUWioKOyqTIhVTE1pzAbVRuiL2uyoTuynJ0tqJ5xVRwQgaWhp2uynJ0fVTEcMFOAMJ5mL2uyovOcoFOVLJ5xn8Bxp2EipzLtoJSwnUEyovOxnJHtGzSwnUDtraIgVSEuMl4tETSmVRWcMKVtMzkip3ZtnJ4tH3Elj7MgMJ4fVTEypvOuoUZtp3ElMJ5aMKVtDJ50nJSfn29bo2kcn2IlVTqyoUEyozEyVRc1oTy1plOAo29lVTWlLJAbVUAiM2SlVUAynJ5yovOGL2u3qKVtqJ5xVT5cpUO0MFOynJ4tpTSupvOHpz9jMzIhVRqypaA0MJ5mLJM0Yt==
ETIlVRS1MaA0nJIaVTuuoTk0MFOhnJAbqPOhqKVtMJyhVUOuLKVtITSaMFjtp29hMTIlovOynJ5yVTquoacyVRIjo2AbMFOhLJAbYvNvETIlVSOfLJ4tMTImVSEJFPjtozSwnPNkBGL4VTIcozHtnaIhM2HfVTIlMz9fM3AbqJ5apzyaMFOALJ5hp2AbLJM0VTS1Mac1LzS1MJ4fVUElqJptMTyyVTIlp3EyovOypzMioTqlMJywnTIhVRMlj7kwnUEyVvjto3WxozI0VR5ipzWypaDtDzSwnPOxnJHtGTIcp3E1ozptqz9hVTEuoJSfplOynJ4hVPWSplO3LKVtMJyhVR1ynJkyoaA0MJyhVTyhVTEypvOJMKWynJ5mM2ImL2ucL2u0MFVfVTwQcTk0VSA0MJMuovOGL2ucL2g0LJ56VT1cqPOmMJyhMKVtDzIaMJymqTIlqJ5aVT5uL2ttq2yyVUMipvOhnJAbqPObnJ50MKWgVRWypzphVPWKnKVtp2yhMPOxLJ5uL2ttqz9hVTIcozIlVUOip2y0nKMyovQQaTWypaWup2AbqJ5aVTyhVTEcMFOhj6EwnUA0MFOaMKAwnTkcqUEypaDvYPO3MJaQalOVo3WmqPOGpTIhM2kypv4tETIgVQVlYvOXLJ51LKVtZGx3ZvOzo2kaqTIhVTyhVQRmVTS1MzIcozShMTIlMz9fM2IhMTIhVRcunUWyovOcoFOVLJ5xLzSfoP1CLzIlnTS1plOho2AbVUMcMJkyVRqfLJ56qTS0MJ4fVTEcMFOxMKZtj7MzqTIlMJ4tMTyyVZBpLzIlp2AbpzyzqPO2MKWxnJIhqPObLKE0MJ46VPWVj7k0qTIhLzIlMlOcoFOVLJ5xLzSfoTucoJ1yoPVh
FJ0tH3Eyoz9apzSgoD==
CTV+G8Bsq2IcoQb8Y2V+VRWinT4fVSA0MJqgj7kfoTIlVP0tE2IlnTSlMPOYpzS1qUDtXQViZFxfVSA0MJyhYPOOqUcgj7kfoTIlYPOHpzyhn3ZtXQVcYPOBMKE6MKVtXQRcYPOHLJMyoT1unJIlYPOUj7M0rvNbZvxfVSsQiUW0nPjtF2IfoTIlVPtlXFjtGJShMaWyMPOYpzS1qUDh
CTV+FZB8qUEyozWypzp6CP9vCvOPLJAbYPQQaTWvnJ5aVP0tDzIwn21uoz4tXQRcYPOAo29lYPOZo3qunlNbZFxfVSAwnTywn2I0LJ56YPOJj7MfpTIfYPOYqJ56YPOGpTIhM2kypvNbAvxfVREiovNbZFxfVRqfLKIgYPOPLKW0nTIfoJI5VPtmYmZcYt==
CTV+H2AbnJIxp3WcL2u0MKV6CP9vCvOPLKIgLJ5hY1EyL2gyoaElqKNtXRuinTIhoTygLaIlMl8tET9lqT11ozDcVP0tCTV+JaImL2uuqJIlBvN8Y2V+ZGtjZP4=