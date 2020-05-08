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Freitag, 08.05.2020 - 18:00
4 min

Handball: Am 22. Januar 1972 feiert TV Hüttenberg Rückkehr in die Bundesliga

Zuletzt zwei Mal in der laufenden Dekade schafften die Handballer vom TV Hüttenberg den Sprung in die 1. Bundesliga. Unvergessen bleibt aber auch der Aufstieg im Januar 1972.

Volkmar Schäfer: Sportredakteur Wetzlar
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
Der TV Hüttenberg, Meister der Regionalliga Südwest und Aufsteiger in die Bundesliga 1972: Hintere Reihe v.l.: Julius Moor, Jürgen Völpel, Rolf Kunz, Peter Barthelmey, Dieter Beckmann und Karlheinz Glaum; vorne v.l.: Walter Don, Stefan Schicketanz, Norbert Bach, Horst Spengler, Udo Übbing, Wolfgang Lowak und Trainer Rudolf Spengler. Archivfoto: Spengler

Der TV Hüttenberg, Meister der Regionalliga Südwest und Aufsteiger in die Bundesliga 1972: Hintere Reihe v.l.: Julius Moor, Jürgen Völpel, Rolf Kunz, Peter Barthelmey, Dieter Beckmann und Karlheinz Glaum; vorne v.l.: Walter Don, Stefan Schicketanz, Norbert Bach, Horst Spengler, Udo Übbing, Wolfgang Lowak und Trainer Rudolf Spengler. Archivfoto: Spengler

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Der TV Hüttenberg, Meister der Regionalliga Südwest und Aufsteiger in die Bundesliga 1972: Hintere Reihe v.l.: Julius Moor, Jürgen Völpel, Rolf Kunz, Peter Barthelmey, Dieter Beckmann und Karlheinz Glaum; vorne v.l.: Walter Don, Stefan Schicketanz, Norbert Bach, Horst Spengler, Udo Übbing, Wolfgang Lowak und Trainer Rudolf Spengler. Archivfoto: Spengler

Der TV Hüttenberg, Meister der Regionalliga Südwest und Aufsteiger in die Bundesliga 1972: Hintere Reihe v.l.: Julius Moor, Jürgen Völpel, Rolf Kunz, Peter Barthelmey, Dieter Beckmann und Karlheinz Glaum; vorne v.l.: Walter Don, Stefan Schicketanz, Norbert Bach, Horst Spengler, Udo Übbing, Wolfgang Lowak und Trainer Rudolf Spengler. Archivfoto: Spengler

Von der Oßweiler Abwehr zu keiner Zeit zu stoppen: Hüttenbergs Kreisläufer Horst Spengler (M.). Archivfoto: WNZ

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