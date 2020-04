Handball: Patrick Jockel rückt in Zweitliga-Kader des TV Hüttenberg auf

Kreisläufer Patrick Jockel von TV Hüttenberg gehört in der kommenden Saison auch zum Kader des Zweitliga-Teams. Foto: Tobias Ripl

Hüttenberg (red). Patrick Jockel wird zur kommenden Saison fester Bestandteil des Kaders von Handball-Zweitligist TV Hüttenberg. Der 2,05 Meter große Kreisläufer kommt aus der A-Jugend des TVH und unterschrieb einen Vertrag für eine Saison mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Jockel begann im Alter von zehn Jahren das Handball spielen bei der TSG Oberursel und wechselte 2018 nach Hüttenberg. In der abgelaufenen Saison kam er in der A-Jugend-Bundesliga sowie für die U23 in der Landesliga Mitte zum Einsatz. 35 Treffer gelangen dem Kreisläufer in den 16 Ligaspielen der Jugend-Bundesliga-Spielzeit 2019/20.

Sein erstes Tor in der 2. Bundesliga erzielte der 18-jährige Student für Sportmanagement an der accadis Hochschule Bad Homburg bereits, als er aufgrund der Verletzungssorgen während der Rückrunde schon Zweitliga-Luft im Team von Trainer Frederick Griesbach schnupperte.