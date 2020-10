Handball: TV Hüttenberg baut an vielen Ecken um

Der TV Hüttenberg startet mit dieser Mannschaft in die kommende Saison 2020/2021 in der 2. Handball-Bundesliga der Männer: (hinten v.l.) Athletiktrainer Jonas Meissner, Stefan Kneer, Tristan Kirschner, Merlin Fuß, Ian Weber, Moritz Zörb, Hendrik Schreiber, Robin Hübscher und Betreuer Thomas Rudolph; (mittlere Reihe v.l.) Physiotherapeutin Christina Schöpfer, Mannschaftsarzt Georg Springmann, Ryuga Fujita, Philipp Schwarz, Johannes Klein, Cheftrainer Frederick Griesbach, Patrick Jockel, Philipp Opitz, Niklas Theiß, Physiotherapeutin Anna-Louisa Klein und Physiotherapeutin Stephanie Müller; (vorne v.l.) Vit Reichl, Tobias Hahn, Simon Böhne, Dominik Plaue, Nikolai Weber, Christian Rompf und Dieudonné Mubenzem. Foto: TV Hüttenberg

Fotos Der TV Hüttenberg startet mit dieser Mannschaft in die kommende Saison 2020/2021 in der 2. Handball-Bundesliga der Männer: (hinten v.l.) Athletiktrainer Jonas Meissner, Stefan Kneer, Tristan Kirschner, Merlin Fuß, Ian Weber, Moritz Zörb, Hendrik Schreiber, Robin Hübscher und Betreuer Thomas Rudolph; (mittlere Reihe v.l.) Physiotherapeutin Christina Schöpfer, Mannschaftsarzt Georg Springmann, Ryuga Fujita, Philipp Schwarz, Johannes Klein, Cheftrainer Frederick Griesbach, Patrick Jockel, Philipp Opitz, Niklas Theiß, Physiotherapeutin Anna-Louisa Klein und Physiotherapeutin Stephanie Müller; (vorne v.l.) Vit Reichl, Tobias Hahn, Simon Böhne, Dominik Plaue, Nikolai Weber, Christian Rompf und Dieudonné Mubenzem. Foto: TV Hüttenberg Der Blick geht nach vorne bei Trainer Frederick Griesbach (l.) und Torhüter Nikolai Weber vom TV Hüttenberg. Foto: imago 2

DIE ZU- UND ABGÄNGE DER ZWEITLIGISTEN EHV Aue Zugänge: Maximilian Lux (VfL Eintracht Hagen), Arnar Birkir Halfdansson (Sönderjisk), Goncalo Ribeiro (Union Leoben), Hiromi Tsuyama (Golden Wolves Fukuoka), Sveinbjörn Petursson (UMF Stjaman), Anadin Suljakovic (HSG Wetzlar), Pascal Bochmann (eigene Jugend). Abgänge: Austris Tuminskis (Besiktas Istanbul), Sebastian Naumann, Ladislav Brykner (beide SV Plauen-Oberlosa), Benas Petreikis (TuS N-Lübbecke), Vilius Rasimas (UMF Selfoss), Radek Musil (Karriereende). SG BBM Bietigheim Zugänge: Paco Barthe (Bidasoa Irun), Nick Lehmann (TVB Stuttgart), Aron Rafn Edvardsson (HSV Hamburg). Abgänge: Jürgen Müller (HC Oppenweiler-Backnang), Vetle Ronningen (KIF Kolding), Max Emanuel (Dessau-Roßlauer HV), Jonas Maier (HSV Hamburg), Michael Kraus (Karriereende). Dessau-Roßlauer HV Zugänge: Julian Malek (HBW Balingen-Weilstetten), Yannick Danneberg (SC Magdeburg), Max Emanuel (SG BBM Bietigheim), Oliver Seidler (SC DHfK Leipzig). Abgänge: Tom Landgraf (DHK Flensburg), Justin Lee Milkow (HG Köthen), Daniel Zele (HC Burgenland), Alavomir Mlotek (HC Karvina). TSV Bayer Dormagen Zugänge: Martin Juzbasic (HSG Groß-Bieberau-Modau), Antonio Juric (HC Linz), Fynn Johannmeyer (Pulheim Hornets), Efthymios Iliopoulos (Northeimer HC), Alexander Senden (Leichlinger TV), Tim Mast (eigene Jugend). Abgänge: Nick Braun, Mateja Mircic (beide HSG Krefeld), Eloy Morante Maldonado (TuSEM Essen), Carl Löfström (VfL Lübeck-Schwartau), Heider Thomas (Borussia Mönchengladbach). ThSV Eisenach Zugänge: Daniel Dicker, Thomas Eichberger (beide HSG Graz), Kristian Beciri (HC Zagreb).

Abgänge: Marko Racic (Pays d' Aix UC), Yoav Lumbroso (Limoges), Hannes Iffert (HSG Groß-Bieberau), Jonas Richardt (Hildesheim), Stanislaw Gorobtschuk, Noah Streckhardt (beide HSG Bad Neustadt), Duje Miljak (Karriereende). HC Elbflorenz Dresden Zugänge: Marius Noack (ThSV Eisenach), Lukas Wucherpfennig (HSC 2000 Coburg), Ivar Stavast (ASV Hamm-Westfalen). Abgänge: Jan Vogt (Grünheider SV), Robin Hoffmann (eigene zweite Mannschaft), Marc Pechstein, Gabor Pulay (beide Ziel unbekannt). TV Emsdetten Zugänge: Frederic Stüber (Eulen Ludwigshafen), Maximilian Nowatzki (GWD Minden). Abgänge: Yannick Dräger TuS N- Lübbecke), Karl Toom (HK Varberg). TuS Ferndorf Zugänge: Josip Eres (RK Zagreb), Lukas Pechy (HC Sporta Hlohovec, Torben Matzken (Füchse Berlin). Abgänge: Marijan Basic, Moritz Barwitzki (beide HSG Krefeld), Julius Andersson (VfL Lübeck-Schwartau), Jonas Müller (HSG Dutenhofen/Münchholzhausen), Magnus Neitsch, Jan Wicklein (beide Ziel unbekannt). TuS Fürstenfeldbruck Zugänge: Tim Kaulitz (FA Göppingen/Doppelspielrecht), Stefan Hanemann (Eulen Ludwigshafen). Abgänge: Johannes Luderschmid (TSV Friedberg). VfL Gummersbach Zugänge: Timm Schneider (MT Melsungen), Raul Santos (SC DHfK Leipzig), Diogo Valerio (Benfica Lissabon), Elidi Vidarsson (IBV Vestmannaeyjar), Julius Fanger, Mathis Häseler (beide eigene Jugend). Abgänge: Florian Baumgärtner (TuS N-Lübbecke), Alexander Becker (VfL Eintracht Hagen), Pierre Busch (TV Großwallstadt), Yonatan Dayan (Rimpar Wölfe), Filip Ivic (RK Celje). HSV Hamburg Zugänge: Jonas Maier (SG BBM Bietigheim). Abgänge: Aron Edvardsson (SG BBM Bietigheim), Jens Schöngarth (Sporting Lissabon), Mark van den Beucken (TBV Lemgo), Marius Fuchs (Pause), Blazenko Lackovic (Karriereende). ASV Hamm-Westfalen Zugänge: Marian Orlowski, Jo Gerrit Genz (beide TuS N-Lübbecke). Abgänge: Stefan Lex (HSG Pohlheim), Oliver Milde, Oliver Krechel, (beide HSG Krefeld), Vyron Papadopoulos, Andre Kropp, Michael Oehler (alle Ziel unbekannt). HSG Konstanz Zugänge: Felix Jaeger (VfL Gummersbach), Markus Dangers (TuS Fürstenfeldbruck), Peter Schramm (TV Pfullendorf), David Knezevic (FA Göppingen), Moritz Ebert, Patrick Volz (beide eigene Jugend). Abgänge: Paul Kaletsch (GC Amicitia Zürich), Fabian Wiederstein (HBW Balingen-Weilstetten), Simon Tölke (VfL Pfullingen), Tim Keupp (TV Neuhausen). TuS N-Lübbecke Zugänge: Lutz Heiny (HSG Nordhorn-Lingen), Florian Baumgärtner (VfL Gummersbach), Benas Petreikis (EHV Aue), Ajosa Rezar (Silkeborg), Yannick Dräger (TV Emsdetten), Leos Petrovsky (Bergischer HC), Tom Skroblien (TuSEM Essen), Filip Brezina (TuS Spenge), Marek Nissen (SG Flensburg-Handewitt Jugend), Mark Artemeier, Peter Kowalski (beide eigene Jugend). Abgänge: Jens Bechtloff (TSG Altenhagen), Peter Tatai (Csurgoi KK), Marian Orlowski, Jö Genz (beide ASV Hamm), Moritz Schade (Eintracht Hildesheim), Lukasz Gierak (Pogon Szczeci), Patryk Walczak (Vardar Skopje). VfL Lübeck-Schwartau Zugänge: Carl Löfström (Dormagen), Nils Conrad (TuSEM Essen), Julius Andersson (TuS Ferndorf), Felix Kasch (TM Tönder), Mattis Potratz, Melf Hagen (beide eigene Jugend). Abgänge: Marino Mallwitz (Rimpar Wölfe), Sigtryggur Dadi Runarsson (Vestmannaeyjar), Marcel Möller (DHK Flensborg), Przemyslaw Mrozowicz (Zaglebie Lubin), Matthias Deppisch (MTV Lübeck), Steffen Köhler (Karriereende), Pawel Genda, Tim Classen (beide Ziel unbekannt). TV Großwallstadt Zugänge: Pierre Busch (VfL Gummersbach), Hannes Bransche (SC Magdeburg), Tom Jansen (HG Oftersheim), Frieder Bandlow (VfL Günzburg), Snir Natsia (Maccabi Reshion), Dennis Weit (TV Gelnhausen), Goran Bogunovic, Ketil Horn, David Wucherpfennig (alle eigene Jugend). Abgänge: Tom Spieß (TV Kirchzell), Paul Hüttmann, Nils Bergau (beide TV Gelnhausen), Thomas Keck (TuSpo Obernburg), Jan Wínkler (Eintracht Hildesheim), Michael Spatz (Karriereende), Marcel Engels (Ziel unbekannt). DJK Rimpar Wölfe Zugänge: Mario Mallwitz (VFL Lübeck-Schwartau), Yonatan Dayan (VfL Gummersbach), Valentin Neagu (Rhein-Neckar Löwen Jugend), Tommy Wirtz (HG Saarlouis), David Kovacic (RD Riko Ribnica). Abgänge: Benjamin Herth (HSC Bad Neustadt), Fin Backs (MT Melsungen), Patrick Gempp (HSG Wetzlar), Max Brustmann (Karriereende). Wilhelmshavener HV Zugänge: Jens Vortmann (SC DHfK Leipzig), Nils Torbrügge (HSG Wetzlar), Juan de la Pena (HBW Balingen-W.), Levin Stasch (SG VTB Altjührden), Vedran Delic (RK Izvidac Ljubuski). Abgänge: Primoz Prost (TVB Stuttgart), Damagoj Srsen (Ziel unbekannt).

