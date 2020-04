Handballer Moritz Lambrecht hört beim TV Hüttenberg nach der Saison auf

Ein Gesicht des TV Hüttenberg hört auf: Moritz Lambrecht widmet sich in Zukunft seinem Job als Informatiker. Foto: Martin Weis

Hüttenberg (red). Nach 20 Jahren beim TV Hüttenberg hört Moritz Lambrecht mit dem Handball auf und widmet sich komplett seinem Beruf als Informatiker.

"Es gibt wohl wenige Spieler in der Geschichte des TV Hüttenberg, denen unsere Attribute Herzblut, Leidenschaft und Siegeswillen so zu Gesicht stehen wie Moritz Lambrecht", lobt der langjährige Geschäftsführer Lothar Weber den Kreisläufer in einer Pressemitteilung des Vereins.

In dieser kommt auch der 26-Jährige zu Wort. Er sagt: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer alles gebe und gegeben habe. Die vergangenen Jahre waren körperlich sehr anstrengend, und nach meinem Studium möchte ich nun den nächsten Schritt gehen. Eine Entscheidung, die mir unfassbar schwergefallen ist", betont Lambrecht, der mit dem Verein 2016 und 2017 von der 3. Bundesliga bis in Deutschlands höchster Spielklasse durchmarschiert war und nun mit dem TVH zweitklassig ist.