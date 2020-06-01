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Montag, 01.06.2020 - 16:00
6 min

Handballer Tomas Sklenak sagt beim TV Hüttenberg Servus

Seinen Abschied beim TV Hüttenberg hätte sich Handballer Tomas Sklenak anders vorgestellt. Der Tscheche blickt noch einmal zurück und spricht über Dominik Mappes, Lothar Weber und ein mögliches Comeback

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Die Kartons sind gepackt, der Transporter steht bereit: Tomas Sklenak kehrt zumindest vorübergehend in seine Heimat nach Tschechien zurück. Foto: Tim Straßheim

Die Kartons sind gepackt, der Transporter steht bereit: Tomas Sklenak kehrt zumindest vorübergehend in seine Heimat nach Tschechien zurück. Foto: Tim Straßheim

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ZUR PERSON

Tomas Sklenak wuchs im tschechischen Tranavka auf. Obwohl er auch im Fußball, Eishockey und Rugby eine gute Figuar abgab, entschied er sich schnell für den Handball. Seine erste Profistation war SKP Frydek-Mistek2005 wechselte der heute 38-Jährige zum ThSV EisenachIn der Wartburgstadt entwickelte er sich schnell zum Publikumsliebling, vor einem Jahr nahm ihn der Verein in die "Hall of Fame" auf. 2015 wechselte er zum TV HüttenbergFür die Nationalmannschaft Tschechiens bestritt er 55 Spiele und erzielte dabei 143 Tore. Der Spielmacher ist mit seiner Frau Zaneta verheiratet und hat mit ihr die beiden Kinder Viktorie (10) und Charlotte (5). (tis)

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