Hermann als guter Rückhalt

GIESSEN - Da die Partie der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen kurzfristig aufgrund eines Corona-Verdachtfalls bei Gegner MT Melsungen kurzfristig abgesagt werden musste, war aus heimischer Sicht nur der TV Hüttenberg in der Jugend-Handball-Bundesliga im Einsatz. Dabei gelang gegen Hagen der zweite Saisonsieg.

TV Hüttenberg - VfL Eintracht Hagen 30:27 (17:12): Durch eine verbesserte Abwehrarbeit und eine gute Torhüterleistung war der Auftritt des TVH Ende der ersten Halbzeit besser, woraus schon zur Pause ein deutlicher 17:12-Vorsprung resultierte. "Im ersten Durchgang zeichnete sich ein offenes Spiel ab, bei welchem wir dann aber mit einem gut aufspielenden Finn Hermann im Tor und einem sehr aktiven Niklas Theiss im Angriff nach und nach die Kontrolle gewinnen konnten", sagte Trainer Michael Ferber. Auch im zweiten Durchgang waren die Mittelhessen das bessere Team.

In der Offensive waren es vor allem Hüttenbergs Topscorer Philipp Schwarz und Juniorennationalspieler Niklas Theiss, die Hagen vor teils unlösbare Probleme stellten und so zusammen mit 15 Treffen die Hälfte der Tore des TVH warfen. So geriet der Heimsieg nicht mehr in größere Gefahr, auch wenn die Gäste kurz vor dem Ende nochmal bis auf 23:26 aufschließen konnten. "Wir zeigen noch eine gewisse Beständigkeit in unserer Unbeständigkeit. Am Ende haben wir heute aber erneut verdient gewonnen", sagte Ferber.

TV Hüttenberg: Rüspeler, Hermann, Castillo, Stoppel (1), Pioch (1), Kirschner (1), Opitz (4), Simon, Theiß (6), Schwarz (9/6), Wolf (3), Lodders, Hoepfner (3), Hantl (3)

VfL Eintracht Hagen: Umeijiego, Stublla, Böcker, Albrecht, Bratzke (6), Grüger (4), Makowiecki, Klein (7), Trapp (2/1), Ingwald (5), Kosakowski (2), Gödecker (1)