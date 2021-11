Hüttenberger Heimspiel gegen Dessau-Roßlau abgesagt

Johannes Wohlrab (M.) und sein Team haben am Wochenende notgedrungen spielfrei. Foto: Jenniver Röczey

HÜTTENBERG - Aufgrund von zwei positiven PCR-Tests und zahlreichen symptombehafteten Spielern im Kader des Dessau-Roßlauer HV 06 ist der TV Hüttenberg an diesem Wochenende spielfrei, wie der Handball-Zweitligist vermeldet. In Absprache mit dem Gästeverein und der Handball-Bundesliga wird das für diesen Samstag angesetzte Duell verlegt. Ein neuer Termin sei noch nicht festgelegt.

"Wir bedauern es sehr, das morgige Spiel verlegen zu müssen, jedoch müssen wir in den aktuellen Zeiten unserer Verantwortung bewusst sein. Die Gesundheit aller beteiligten Akteure hat absolute Priorität und in den aktuellen Zeiten sollte man lieber Vorsicht als Nachsicht walten lassen", so TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich.

Die erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit und ein Ausweichtermin wird schnellstmöglich bekannt gegeben.