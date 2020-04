Hüttenbergs Tomáš Sklenák verkündet Karriereende

Sagt Goodbye: Tomáš Sklenák legt den Handball endgültig zur Seite. Foto: Martin Weis

hüttenberg (red). Handballer Tomáš Sklenák beendet seine Karriere im Alter von 38 Jahren. Nach Moritz Lambrecht ist er damit der zweite Akteur, auf den Zweitligist TV Hüttenberg in Zukunft verzichten muss. "Ich bin nicht mehr der Jüngste und mein Körper verzeiht mir die Anstrengungen nicht mehr so einfach. Ich bin mit meiner Familie seit 15 Jahren in Deutschland und sie haben mich immer unterstützt. Jetzt ist es an der Zeit, etwas zurückzugeben und den Handball etwas ruhen zulassen", erklärt Sklenák in einer Pressemitteilung des TVH.

Der Rückraumspieler kam 2005 nach Deutschland, wo er zunächst bis 2015 beim thüringischen Traditionsverein ThSV Eisenach spielte. Von der Wartburgstadt wechselte "Skleny" nach Mittelhessen zum TV Hüttenberg, um fünf weitere Jahre für den TV Hüttenberg aufzulaufen. Der 1,86 Meter große Mittelmann absolvierte insgesamt 229 Erst- und Zweitligapartien, erzielte dabei 552 Tore und feierte mit beiden Clubs mehrere Aufstiege.

Im letzten Jahr wurde der 60-fache tschechische Nationalspieler in Eisenachs Hall of Fame aufgenommen und auch beim TVH wird er gebührend gefeiert werden. "Tomáš ist ein besonderer Mensch, immer herzensgut und offen gegenüber den Fans. Sportlich ein absoluter Top-Athlet. Wir verstehen, dass er mit nun 38 Jahren kürzer treten möchte, meinetwegen hätte er aber auch gerne noch länger spielen können", gesteht Fabian Friedrich, Geschäftsführer der Blau-Weiß-Roten. Sklenák bleibt der mittelhessischen Region aber in jedem Fall erhalten, wird die Hüttenberger künftig aber in anderer Funktion unterstützen.