Ian Weber bleibt bis 2024 beim TV Hüttenberg

Jubelt mindestens bis 2024 weiter über Tore und Triumphe des TV Hüttenberg: Rückraumspieler Ian Weber ((M.) verlängert seinen Vertrag beim Handball-Zweitligisten. Foto: Jenniver Röczey

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Ian Weber hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim TV Hüttenberg bis 2024. Nach Vit Reichl kann der Handball-Zweitligist innerhalb kürzester Zeit mit dem nächsten Leistungsträger weiter planen. "Ian gehört zu den besten deutschen Talenten auf seiner Position, weshalb wir uns sehr auf eine gemeinsame Zusammenarbeit freuen", so TVH-Geschäftsführer Fabian Friedrich in einer Clubmitteilung vom Donnerstag.

Beim TVH erhielt der 21-jährige Rückraumspieler ab dem ersten Pflichtspiel reichlich Einsatzzeiten. Seine Entwicklung sieht Weber noch nicht beendet, sodass er den Kontrakt um zwei weitere Jahre in Hüttenberg verlängert. "Ich kann hier Studium und Leistungssport perfekt miteinander vereinbaren und fühle mich sehr wohl", sagt der ehemalige U 21-Nationalspieler.

Auch die sportliche Leitung in Person von Florian Laudt findet ausschließlich lobende Worte für den Rückraumspieler: "Die Vertragsverlängerung von Ian ist für uns ein Meilenstein bei der Kaderplanung für die nächsten Jahre. Er ist unglaublich ehrgeizig und zugleich lernwillig. Seine Entwicklung hin zum unumstrittenen Führungsspieler verdeutlichen seine Ziele. Ian Weber spielt sowohl defensiv als auch offensiv eine wichtige Rolle."