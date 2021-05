Ian Weber und (keine) Kroketten mit Quark

Jetzt teilen:

ZUR SERIE Ob "Zecke", "Titan", "Lutscher" oder "Tante Käthe" - nicht nur im Bundesligageschäft sind Spitznamen allgegenwärtigAuch in Mittelhessen sind Sportler dabei, die einen Kosenamen verpasst bekommen haben und hinter dem sich eine interessante Geschichte und der ein oder andere Lacher versteckt. Kennen auch Sie in Ihrem Verein Sportler mit Spitznamen? Dann schreiben Sie uns bitte. Kontakt: sport@mittelhessen.de.

WETZLAR - Gleich zu Beginn spricht Ian Weber das aus, was wohl die meisten Feinschmecker denken. "Wer isst denn nicht gerne Kroketten?", sagt der Zweitliga-Handballer des TV Hüttenberg mit einem Grinsen im Gesicht. Zumindest Ian Weber mag die panierten und frittierten Rollen durchaus. Vielleicht so sehr sogar, dass es ein wildes Gerücht um den 20-Jährigen gibt. Denn während seiner Zeit bei der HSG Wetzlar U 23 (und auch bei den Profis im Bundesliga-Team) gab es die Sage, dass er auch gerne mal Kroketten mit Quark oder auch Crème fraîche - sozusagen zwischen den Mahlzeiten - einnimmt. "Das stimmt natürlich nicht", betont Ian Weber. Doch für ihn war es schon zu spät. Der Spitzname "Krokette" beziehungsweise "Kroki" war geboren.

Und als nun der TVH vor ein paar Monaten im Bus Richtung Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach saß und die Protagonisten über Namen philosophierten, plauderte mit Stefan Kneer ein weiterer ehemaliger Wetzlarer munter den Spitznamen von Ian Weber aus. "Der Stefan ist eben auch ein lustiger Kerl. Da konnte ich nicht sauer auf ihn sein", sagt der Rückraumspieler, der fortan auch bei seinen Teamkameraden des TV Hüttenberg seinen "Kroki" weghatte.

Wobei: Trainer Johannes Wohlrab nenn seinen Schützling anders: Eddie. "Das kommt von Eddie the Eagle, dem ehemaligen Skispringer", erklärt Ian Weber und fügt an: "Weil meine Sprungkraft wohl nicht die allerbeste ist, bin ich bei ihm der Eddie."

Doch egal, ob "Kroki" oder "Eddie", abschließend bleibt die Frage, was nun eigentlich das Lieblingsessen von Ian Weber ist: "Selbstgemachte Lasagne von meiner Mama", gibt der 20-Jährige Auskunft. Hätten wir das an dieser Stelle also auch aufgeklärt.