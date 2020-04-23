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Donnerstag, 23.04.2020 - 06:40
4 min

"Ich genieße das normale Leben"

TV Hüttenbergs Moritz Lambrecht beendet mit nur 26 Jahren seine aktive Handballkarriere und freut sich nun über den Büroalltag.

Von Nico Hartung
Moritz Lambrecht sagt zum TVH-Trikot "Adieu". Archivfoto: Weis

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ZUR PERSON

Moritz Lambrecht spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Handball beim TV Hüttenberg, wo er auch aufgewachsen ist und heute noch lebt. Der 26-Jährige arbeitet, nachdem er sein Informatik-Masterstudium im letzten Sommer erfolgreich abgeschlossen hat, seit dem 1. März bei der Firma Factor Eleven in Fernwald, wo er in der Testautomatisierung tätig ist. Der Kreisläufer und Abwehrspezialist lebt mit Freundin Josephine zusammen und hofft, seine Verlobte trotz der Corona-Beschränkungen noch in diesem Sommer heiraten zu können. (niha)

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