Jan Gorr wird Geschäftsführer bei Bundesligaaufsteiger HSC Coburg

Wechselt beim HSC Coburg von der Trainerbank auf den Geschäftsführer-Posten: Jan Gorr.

Coburg (red). Der HSC 2000 Coburg hat die Nachfolge des scheidenden Geschäftsführers Michael Häfner geregelt. Es ist Jan Gorr, seit sieben Jahren Chefcoach des künftigen Handball-Bundesligisten und obendrein Sportlicher Leiter des Aufsteigers. Nun suchen die Franken einen neuen Trainer, der nach Angaben des 42-Jährigen den "bisherigen Coburger Weg weitergehen muss. Das heißt, sowohl erfahrene Profis führen als auch junge und talentierte Spieler entwickeln", erklärte Gorr in einer Pressemitteilung des Clubs am Freitag. Natürlich sei der Wechsel auf den Geschäftsführer-Posten für ihn ein großer Einschnitt und eine neue Herausforderung. "Ich habe mir lange überlegt, ob es der richtige Zeitpunkt ist, mein Traineramt gegen das des Geschäftsführers einzutauschen", so Gorr.

HSC muss Nachfolger

für den 42-Jährigen finden

Der ehemalige Coach der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, der HSG Wetzlar und des TV Hüttenberg ergänzte: "Letztlich reizt mich dieses neue Aufgabenfeld sehr, und es bedeutet für mich auch die Chance, mich selbst noch einmal in spannenden Bereichen weiterzuentwickeln. Darüber hinaus kann ich mich auch zukünftig in die weitere Entwicklung des Vereins maßgeblich einbringen, und da habe ich klare Ziele."

"Unser Anforderungsprofil war, dass wir jemanden suchen, der sportlich kompetent ist, aber auch die wirtschaftlichen Interessen vertritt, Führungsqualitäten hat und den HSC nach außen repräsentiert", wird Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Dietz, der die Gespräche mit Gorr zusammen mit Vorstandssprecher Stefan Apfel führte, zur Entscheidung für den bisherigen Trainer zitiert. Außerdem sei es für den Verein wichtig gewesen, dass jemand mit "Stallgeruch, der die Philosophie des HSC kennt und lebt, das Kommando bekomme."