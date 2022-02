Jannik Hofmann im Interview: "Keine Lust auf dumme Sprüche"

Nach dem erfolgreichen Restrundenauftakt beim EHV Aue am vergangenen Wochenende (28:27) wartet auf den TV Hüttenberg nun ein Gegner von anderer Kragenweite: Am Samstagabend gastiert mit den Eulen Ludwigshafen der Tabellenfünfte im Hüttenberger Sportzentrum - und damit eine Mannschaft, die TVH-Trainer Johannes Wohlrab zum engsten Favoritenkreis um den Bundesliga-Aufstieg zählt. "Die Eulen haben nur einen Minuspunkt mehr als wir, sie sind immer noch ganz heißer Aspirant auf den direkten Wiederaufstieg." Ihre Ambitionen untermauert haben die Friesenheimer am Mittwochabend, als sie den ASV Hamm-Westfalen im Verfolgerduell in letzter Sekunde mit 26:25 bezwingen konnten. "Das kann ein Vorteil für uns sein. Wenn wir klug vorgehen und dieses Mal direkt von Beginn an eine super Abwehr stellen, können wir unser Tempospiel aufziehen und dadurch vielleicht den Belastungsvorteil ausnutzen", plant Wohlrab. Verzichten muss der 35-Jährige weiterhin auf Kapitän Dominik Mappes und Sommer-Neuzugang Joel Ribeiro, der in seinem Aufbautraining jedoch Fortschritte macht und möglicherweise in "drei bis vier Wochen wieder als Spieler zur Verfügung stehen könnte", hofft der TVH-Trainer. (niha)