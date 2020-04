Kapitän Mario Fernandes verlässt TV Hüttenberg

Der TV Hüttenberg muss künftig auf den Kampfgeist von Mario Fernandes verzichten. Foto: Bär

Wetzlar (am). Der zweite Kreisläufer der Vorjahresmannschaft verlässt Handball-Zweitligist TV Hüttenberg. Mit Mario Fernandes trägt allerdings der Kapitän der Mannschaft zur nächsten Saison nicht mehr das Trikot der Mittelhessen. Für welchen Verein der 28-Jährige demnächst spielt, ist noch nicht bekannt.

Seit 2008 spielt der gebürtige Frankfurter für die Hüttenberger, als er von der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen in die A-Jugend des TVH wechselte. Der Heimatverein des 1,95 Meter großen Spielers ist der TV Ober-Mörlen. 2009 verließ er die Junioren in Richtung Bundesliga-Mannschaft, für die er seitdem spielt. Derzeit promoviert Mario Fernandes an der Justus-Liebig-Universität im Fach Betriebswirtschaftslehre.

"Als verdienter Spieler hätten wir ihn liebend gerne in anderer Funktion an den Verein gebunden, aber ich kann seine Entscheidung nachvollziehen, seine Karriere als Spieler so nicht beenden zu wollen", wird Trainer Frederik Grießbach in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.